Sono al lavoro gli organizzatori della "Giornata della prevenzione 2018", prevista il 22 e 23 settembre presso il parco comunale di via Sant'Elìa.

L'iniziativa - che ha l’obiettivo di spingere le persone a tenere sotto controllo la propria salute, prevede la possibilità di effettuare numerosi screening gratuiti, così come già avvenuto nell'ambito delle prime due edizioni.

Per prendere le prenotazioni per le visite, i volontari della onlus "Onda d'urto" - associazione che promuove la Giornata - saranno a disposizione con un banchetto informativo il 25 e 26 agosto dalle 18.30 alle 21 in via Duomo, angolo via Roma.

I banchetti verranno riproposti nei giorni 1, 8 e 9 settembre - stesso luogo e stessa ora - e poi ancora il 2,15 e 16 settembre in piazza Cesare Battisti.

In queste stesse date l’associazione "Onda d’urto" raccoglierà anche le firme per chiedere al consiglio comunale l’istituzione del registro tumori coratino.



Intanto sono numerosi i medici che hanno fornito la propria disponibilità ad effettuare gli screening. Ecco l'elenco:

Francesco Antuofermo, cardiologo; Piccarreta, Loiodice, biologi; Nunzio Savino, odontoiatra; Fracchiolla, esame spirometrico; De Leo, ortopedico; Luigi Anacontini, chirurgo plastico; Enrico Ranieri, senologo, Piazzolla, radiologo; Valentina Forte, eco tiroide; Donatello Iamele, eco mammarie; Gabriella Troito, eco mammarie; Iembo, neurologo; Magneti, neurologo; Ivana Pomodoro, nutrizionista; Cesarea Volpe, dietista; Anita Mazziotti, dietista; Mariagrazia Cinsella, psiconcologa; Monica De Robertis, psicologa; Loiodice, oculista.

Parteciperanno anche l'Unione italiana ciechi e le associazioni Frates e “nonno ascoltami”.