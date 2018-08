Scuola, come ottenere agevolazioni per l'acquisto dei libri

Tra poco più di una settimana torneranno a scuola i docenti. Una quindicina di giorni più tardi toccherà invece agli studenti che in questo periodo sono quindi alle prese - tra le altre cose - con la fornitura dei libri di testo.

A tal proposito, la Giunta Regionale ha approvato i criteri e le modalità per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019.

Possono presentare la domanda coloro che hanno un Isee non superiore a 10.632,94 euro.

Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line Contributo Libri di Testo attiva sul portale www.sistema.puglia.it, alla sezione Bandi in corso.

La procedura, attiva già dal 20 agosto scorso, sarà utilizzabile fino alle 14 del prossimo 20 settembre.

L’istanza dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore, oppure dallo studente stesso, se maggiorenne.

La domanda dovrà contenere generalità e codice fiscale del richiedente; residenza anagrafica; generalità e codice fiscale dello studente; tipologia di scuola frequentata e indirizzo di studio; denominazione dell’istituzione scolastica di secondo grado frequentata nell’a.s. 2018/2019; classe e sezione frequentata dallo studente; numero di protocollo dell’Attestazione Isee e data di rilascio.

Al fine della registrazione i richiedenti dovranno disporre di copia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, di un indirizzo email e di un numero di cellullare nazionale.

L’erogazione del beneficio è subordinata alla verifica della frequenza scolastica e alla presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo.

Per ogni ulteriore dettaglio è possibile cliccare qui, oppure recarsi presso la segreteria della scuola di appartenenza.