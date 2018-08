Servizio civile presso la Misercordia, posti anche a Corato

È stato pubblicato il bando per la selezione di 53.363 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile in Italia ed all’estero.



In particolare in Puglia saranno 1.331 i volontari da selezionare e di questi 179 saranno ospitati nelle Confraternite di Misericordia di Puglia. È assoluto record per le associazioni della Federazione pugliese, assieme in ben 18 progetti approvati dal Ministero per 19 Misericordie che ospiteranno per un intero anno giovani e giovanissimi.

«Una notizia importantissima che riempie d’orgoglio le Misericordie pugliesi - ci dice Gianfranco Gilardi, Presidente della Federazione regionale - 179 nuovi volontari che saranno formati e vivranno un grande anno assieme ai valori ed alle migliaia di volontari delle Misericordie Pugliesi».

Borgo Mezzanone, Crispiano, Maruggio, San Giovanni Rotondo e Palgiano sono Misericordie alla prima volta in assoluto. Per Andria, Aradeo, Barletta, Bitritto, Castelluccio Valmaggiore, Corato, Ginosa, Lizzano, Martano, Molfetta, Orta Nova, Otranto, Palagiano, Torremaggiore e Trani, invece, già diverse esperienze con tantissimi giovani già transitati dalle sedi anche grazie al Servizio Civile.

Il bando scade alle 18 del prossimo 28 settembre. Per informazioni sui singoli progetti è possibile rivolgersi sul sito confederale www.misericordie.it o inviare una email all'indirizzo pugliasc@misericordie.it.