L'uscita dalla Chiesa Matrice. La processione lungo il corso. La gente per strada e nel chiostro di Palazzo di città. Poi il rientro su via Duomo, gli applausi e, infine, il twist di Edoardo Vianello in piazza Cesare Battisti.



Tutto racchiuso nel video che vi proponiamo in basso. Chi si fosse perso qualcosa, può rivivere i quattro giorni della festa patronale con un click.