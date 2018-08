C'è la giornalista di Sky che non riconosce il sindaco di Genova e il sindaco di Corato che "scivola" sulla foto della piazza principale della propria città.



La "svista" social è andata in scena ieri sera, in coda al concerto di Edoardo Vianello. Sono le 23 quando il sindaco Mazzilli sul proprio profilo Instagram posta un'immagine di quella che - secondo il primo cittadino - sarebbe piazza Cesare Battisti, ovvero il luogo in cui si sta svolgendo lo spettacolo. Ad accompagnare la foto, una sola frase: "Giusto qualcuno c’era al concerto di Edoardo Vianello!".

In effetti la piazza che vede nella foto è stracolma di persone. Peccato che non si tratti della coratina piazza Cesare Battisti, ma di piazza Ganganelli a Santarcangelo di Romagna, Comune di 20mila abitanti in provincia di Rimini. Per la precisione, la foto postata ritrae la piazza durante il concerto di Frankie Hi-Nrg durante il Capodanno scorso.

Un errore nel caricamento dell'immagine? La fretta di pubblicare? Probabile. Ma il web non ha perdonato la gaffe e in tanti hanno postato lo screen shot del post - poi eliminato da Instagram circa un'ora più tardi - con tanto di commenti coloriti.

Non sono mancate le reazioni ironiche, compresi i fotomontaggi del post originale che, all'immagine del Comune di Santarcagelo hanno sostituto con il prato di Woodstock, piazza Kim Il-Sung a Pyongyang durante una parata oppure con la folla sul viale che conduce alla Casa Bianca.

Che poi, alla fine, ieri sera piazza Cesare Battisti era (abbastanza) piena davvero.