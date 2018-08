La statua in legno che rientra nella sua chiesa Matrice portata in spalla dai confratelli e salutata dall'applauso dei fedeli.

L'immagine che chiude la festa patronale sarà forse sempre la stessa, ma risulta capace - ogni anno - di rinnovare il culto per San Cataldo e il significato che questo ha per la città.

Dopo essere stato accompagnato sabato sera dalla Chiesa Matrice a Palazzo di città - dove è rimasto per tre giorni - ieri sera il simulacro del Santo ha fatto il percorso inverso, chiudendo così il programma religioso della festa 2018.

Al termine della messa celebrata nel chiostro del Comune, il sindaco Mazzilli ha simbolicamente consegnato la statua ai confratelli «con la consapevolezza che attorno al santo patrono si raduna la comunità».





Come avvenuto anche per la processione del busto argenteo svolta domenica, anche ieri in tanti hanno assistito al passaggio del patrono che è stato portato in processione lungo il corso, prima di approdare in via Duomo e di rientrare in Chiesa Matrice.





Un paio d'ore più tardi, alle 23, consueta folla anche per assistere allo spettacolo pirotecnico come sempre allestito nei pressi della stazione ferroviaria.

Ma non è finita. A concludere l'edizione 2018 della festa patronale sarà il concerto di questa sera alle 21 in piazza Cesare Battisti con Edoardo Vianello. Insieme al cantante romano si esibirà la band "Quisisona": lo spettacolo è intitolato "Ottantavoglia di cantare".