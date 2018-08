Oggi Corato "si accende" per San Cataldo: tutto il programma

Oggi la città si illumina a festa per il Santo Patrono, San Cataldo. Inizia ufficialmente alle 19 la tre giorni dedicata al protettore della città, con l'obiettivo di arrivare fino a martedì con il concerto "fuori programma" organizzato dall'amministrazione comunale.

Per rispettare il lutto nazionale e manifestare vicinanza alle famiglie delle vittime del ponte Morandi, la Deputazione maggiore di San Cataldo ha deciso di non far esplodere la classiche "bombe" che il sabato mattina hanno sempre svegliato la città.

Come avviene spesso in questo genere di circostanze, la gestione del traffico subirà delle variazioni: sono stati istituiti divieti di transito e sosta che dureranno fino al 20 agosto. Per leggere l'intera ordinanza è sufficiente cliccare qui.

La tradizione

Si narra che, alla fine del XV secolo, il Santo Vescovo Cataldo apparve in campagna al contadino Quirico Trambotto promettendo di liberare il paese dal terribile flagello in cambio dell’erezione di un nuovo tempio a lui dedicato. Offrì il suo mantello al contadino, per farlo indossare agli ammalati, ottenendo così la guarigione.

La peste scomparve e fu innalzato un tempio in onore del Santo, lì dove ora sorge l’attuale chiesa dedicata alla Vergine Incoronata. Accanto, nel 1506, i Monaci Minori Osservanti costruirono il proprio convento (oggi sede del Palazzo di Città) dedicandolo al Santo.

Il programma completo

Sabato 18 agosto

Ore 19.00: Chiesa Matrice, Santa Messa

Ore 20.00: L’artistica statua lignea del Santo Patrono sarà portata in Processione dalla Chiesa Matrice al chiostro del Palazzo di Città (Palazzo San Cataldo) dove rimarrà alla venerazione dei fedeli per tutto il periodo dei festeggiamenti. La Processione sarà presieduta dal Rettore della chiesa don Giuseppe Lobascio. All’arrivo al Palazzo di Città, la statua sarà accolta dal Sindaco. Seguirà una veglia di preghiera cittadina.

Domenica 19 agosto

Ore 8.30: Lancio di Mortaretti.

Ore 11.00, chiesa Matrice: Solenne Concelebrazione presieduta da sua Eccellenza Mons.Leonardo D’Ascenzo con la partecipazione del Rev.Capitolo, dalle autorità civili e militari, dalle Confraternite e associazioni religiose.

Ore 12.00: Matinée del concerto bandistico città “Palazzo San Gervasio”, piazza Marconi ang. via Verdi.

Ore 18.30: Chiesa Matrice, Santa Messa

Ore 19.30: L’artistico Busto Argenteo del Santo Patrono sarà portato in Processione presieduta dal: Rettore della chiesa Don Giuseppe Lobascio, sarà accompagnata dal Rev. mo Capitolo, dalle Autorità civili e militari, dalla Deputazione Maggiore, dalle Confraternite ed Associazioni religiose.

Ore 22.00: Piazza Cesare Battisti grande orchestra di fiati lirico - sinfonica “Palazzo San Gervasio” diretto dal Maestro Michele Lapolla.

Lunedì 20 Agosto

Ore 8.30: Lancio di mortaretti.

Ore 9.00: Chiostro Palazzo di Città: S. Messa celebrata dal Rettore don Giuseppe Lobascio.

Ore 19.00: Chiostro Palazzo di Città: S. Messa.

Ore 20.00: Rientro della statua lignea del Santo Patrono in Chiesa Matrice.

Ore 23.00: Grandioso spettacolo pirotecnico Ditta Pirofantasy. Contrada “Pezze San Cataldo” (Stazione Bari Nord)

Fuori programma

Domenica 19 agosto: ore 8.00: Pedalando con i Santi in collaborazione con Legambiente e Pro loco

Martedì 21 agosto: piazza Cesare Battisti: spettacolo musicale organizzato dall’amministrazione Comunale di Corato