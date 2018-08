Festa patronale, il sindaco: «Sia un momento di riflessione e pace interiore»

Alla vigilia dell’inizio della festa estiva dedicata a San Cataldo, il sindaco Mazzilli si rivolge alla città rinnovando l’invito alla riflessione ed alla vicinanza a chi vive situazioni di difficoltà.



«Come ogni anno - scrive - la nostra Città si ritrova unita per festeggiare i riti e le tradizioni legate al Santo Patrono, San Cataldo, occasione di amore fraterno e concordia civica, che questa volta avviene purtroppo in un momento storico legato ad un dramma che ha coinvolto tutta la comunità italiana.

Queste giornate di Festa Patronale, che per una comunità costituiscono occasione di esprimere al meglio il senso di aggregazione sociale per credenti e non, siano comunque per tutti un momento di riflessione, ma anche di pace interiore, che aiuti a superare i problemi di ogni giorno, unendoci alla preghiera di Papa Francesco nel chiedere “conforto, coraggio e serenità", per "quanti sono provati dalla tragedia avvenuta a Genova, che ha provocato vittime e smarrimento nella popolazione".

Sia pure nella dovuta sobrietà, la celebrazione della Festa Patronale deve tenere desto nei cuori di tutti, e ritrovarsi in questi giorni accanto al Santo Patrono può contribuire ad infondere in noi il sentimento della solidarietà anche verso coloro che in questo momento vivono un momento di disagio, o lontano dai luoghi dove sono nati e dove ancora oggi si consumano guerre e violenze: in questa occasione un abbraccio va anche alla comunità dei coratini di origine venezuelana, e ai loro congiunti che in quella terra lontana vivono momenti di grande incertezza civile, politica ed economica. Ho anche un pensiero per chi in questo momento soffre, per gli ammalati, per i disabili: che la Festa di San Cataldo sia per loro occasione di gioia e speranza.

Il mio sentito saluto è rivolto anche a tutti quei concittadini che vengono a trascorrere alcuni giorni tra noi e che scelgono proprio questo periodo per poter onorare il nostro Santo Patrono, ritrovando anche lo spirito vero di questa Città, le sue tradizioni e la sua storia, il senso di appartenenza a questa terra.

Ringrazio il comitato festa patronale e le comunità parrocchiali per il lavoro profuso per l'organizzazione dell'evento, sicuro che questa festa possa essere gradita dai nostri concittadini e dai numerosi forestieri ai quali va il benvenuto del Comune.

Con questo spirito ci accingiamo a celebrare insieme la Festa Patronale in onore di San Cataldo, rinnovando il grande senso di devozione e di affetto nei Suoi confronti. Sono quindi particolarmente onorato di portare il mio saluto e quello di tutta l’amministrazione comunale. Buon San Cataldo».