Corato vicina a Genova: “Festa annullata e bandiere a mezz’asta”

La tragedia di Genova ha scosso l’Italia, ha lasciato tutti nello sconcerto. Le immagini del ponte Morandi hanno fatto il giro del mondo aprendo a innumerevoli questioni sulla sicurezza delle infrastrutture.

L’eco della vicenda è arrivata in città e il sindaco Mazzilli ha disposto l’annullamento della serata di festa in programma nella villa comunale oltre che le bandiere a mezz’asta.

“Nel giorno di Ferragosto che normalmente viviamo in compagnia e con spensieratezza meritata - scrive il primo cittadino - non devono mancare il pensiero, la vicinanza e le riflessioni per il disastro di Genova da parte della nostra Comunità.

Per questo ho disposto di esporre le bandiere a mezz’asta e annullare la serata musicale al Parco Comunale”.