​“Pedalando con i Santi”: su due ruote verso le prime “autostrade” che passavano per Corato

Torna anche quest’anno l’iniziativa “Pedalando con i Santi”, la domenica di San Cataldo.



Durante la mattinata del 19, con le due ruote si andrà alla riscoperta delle radici culturali, sociali e cristiane della nostra città. Alla ricerca delle tracce che nel tempo sono state affidate di generazione in generazione.

Lo scorso anno il percorso è stato all’interno dei luoghi legati al culto di San Cataldo o che facessero riferimento ad alcuni aspetti alla spiritualità cristiana della città di Corato.

Quest’anno si conosceranno due Titoli, posti nelle strade di accesso nella nostra città. Il percorso permetterà anche di andare alla ricerca dei segni visuali e tangibili del mondo della Transumanza - lo spostamento di greggi di pecore - ancora individuabili proprio lungo i tracciati dei Tratturi. Sonovere e proprie antiche autostrade erbose che collegavano gli Abruzzi con la Puglia. Guida del percorso sarà Giuseppe Magnini, cultore della storia locale, che in questi ultimi anni sta sensibilizzando l’opinione pubblica e le istituzioni sulla presenza dei titoli sul nostro territorio.

L'appuntamento è per domenica 19 in piazza Cesare Battisti alle ore 7.45 per il raduno. La partenza è fissata alle 8, in prossimità della Parrocchia dell'Incoronata. Lì sarà necessario sottoscrivere una liberatoria e arrivare con una bicicletta di qualsiasi tipo, un capellino o, meglio ancora, un caschetto per bicicletta e una bottiglietta di acqua. Dopo un percorso pianeggiante si farà rientro in Chiesa Matrice per salutare San Cataldo, prima del Pontificale che inizia alle 10. L’iniziativa non ha obiettivi agonistici o sportivi in senso stretto, non ha alcun costo per i partecipanti. Persegue solo l’obiettivo di far conoscere il territorio utilizzando un approccio slow, lento ad inizio giornata per rendere il percorso non tanto faticoso e per dare l’opportunità di partecipare, per chi vuole, anche alle funzioni religiose. Per i minori è necessario l’accompagnamento dei maggiorenni che dovranno sottoscrivere la liberatoria al posto degli stessi minorenni.

Due le associazioni che hanno organizzato la manifestazione: Legambiente – circolo Angelo Vassallo e la Pro Loco Quadratum. La sinergia tra queste due realtà sociali del territorio si sta consolidando nel tempo articolandosi ormai in diverse manifestazioni in questi ultimi anni. È possibile richiedere informazioni, dando la propria adesione sottoscrivendo la liberatoria, presso la Pro Loco in Piazza Sedile, nei seguenti giorni ed orari: dalle 08 alle 13 e dalle 16 alle 21. Chiuso sabato pomeriggio e domenica.

Percorso Pedalando con i Santi e Titoli

Partenza da Piazza Cesare Battisti. Si proseguirà verso Corso Cavour, Piazza Vittorio Emanuele, Via Alcide De Gasperi, Via Andria, Via Tommaso Grossi, Via G. Gigante, Ponte Via G. Gigante, Strada esterna Boccotero. Prima tappa, Titolo (str. esterna Boccotero) Strada esterna Chiusurella, Strada esterna Scannagatta, Strada esterna, Tratturo Barletta Grumo. Seconda tappa, titolo (via vecchia Canosa) Strada esterna Tratturo Barletta Grumo, Strada esterna Scannagatta, Via la Botte Via Appia. Terza tappa, Chiesetta Santa Lucia, Via Appia, Via la Botte, Complanare 231, Ponte complanare 231, Via Santo Spirito, Via Carmine, Via Roma, Via Mercato, Via Casale. Arrivo in via Duomo, Chiesa Matrice.

Ecco come scaricare il modulo per la liberatoria da compilare e firmare.

http://www.legambientecorato.it/index.php/componen...