Festa patronale, il sindaco incontra le forze dell’ordine: “Più controlli al luna park”

Il sindaco Massino Mazzilli, con l’assessore e il Comandante della Polizia Locale, hanno incontrato i rappresentanti di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza per attuare il piano di sicurezza e garantire maggiori controlli in Città durante i festeggiamenti per San Cataldo in programma il 18, 19 e 20 agosto prossimi.

Dal tavolo tecnico è emersa la necessità di presidiare, come negli anni precedenti, in particolar modo la zona del Luna Park che sarà allestito nello spazio adiacente il Parco Comunale. L’obiettivo è quello di “garantire sicurezza ai cittadini, vigilare su comportamenti che possono inficiare il clima gioioso della festa e, soprattutto, contrastare e prevenire la vendita e la somministrazione abusiva di alcolici e non”.

“L’incontro – spiega il Sindaco Massimo Mazzilli – è stato molto proficuo oltre che necessario per attuare un vero e proprio piano di sicurezza che possa garantire un clima sereno tra i concittadini che vogliono godersi la festività in onore di San Cataldo senza che vi siano problemi di ordine pubblico o comportamenti indecorosi e di disturbo, ma anche alla luce delle nuove disposizioni ministeriali su safety e security da attuare in ogni manifestazione pubblica.

Per questo, di comune accordo con le Forze dell’Ordine, che ringrazio sin da ora per la collaborazione, abbiamo individuato come zona a rischio quella che ospiterà il Luna Park e che quindi potrebbe diventare teatro di episodi spiacevoli che vogliamo evitare, effettuando anche controlli preventivi per venditori abusivi lungo l’esposizione delle tradizionali bancarelle sui Corsi cittadini (merci contraffatte o non autorizzate in generale).

Le Forze dell’Ordine presidieranno sin dal sabato pomeriggio la zona, prevenendo e intercettando quanti possano nuocere alla Comunità con comportamenti scorretti, facendo particolare attenzione alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori, al commercio abusivo e alla vendita di merci contraffatte. Un atto dovuto, quest’ultimo, per garantire a tutti di vivere serenamente e senza conseguenze spiacevoli una festa così importante per la nostra Città come quella dedicata al Santo Patrono, che attira forestieri e visitatori”.