Ondeggiano come fossero in mare, riempiono di colori e di luci via Roma, piazza Sedile e via San Benedetto. Raccontano la storia di un paese, il nostro, che pur non avendo il mare da sempre vive “alle dipendenze” di esso. Sono le “barche di Santa Maria”, una tradizione tutta coratina che annuncia a tutti l’arrivo del Ferragosto.

Secondo alcuni simboleggiano l’affidarsi alla Mamma Celeste, traghettatrice di anime, Maria Assunta di cui 15 agosto la Chiesa celebra la solennità.

I manufatti, realizzati con le canne di bambù e la carta, sono stati esposti ieri mattina dai volontari della Pro Loco “Quadratum”. L’associazione di promozione turistica infatti, come ogni anno, ha organizzato un concorso che premi le barche più belle. Una iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Corato ed il relativo assessorato alla Cultura e inserita nel cartellone dell’Estate coratina.

Al primo classificato sarà assegnato un premio di 300 euro; al secondo di 150 euro e al terzo di 100 euro. In caso di ex – equo, i relativi premi saranno divisi in parti uguali. A tutti i partecipanti verrà inoltre rilasciato un attestato di partecipazione.