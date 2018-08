Può ancora esistere la santità? Tutte le risposte della “Gaudete et exultate”

All’indomani di Ferragosto si torna a riflettere con le parole di Papa Francesco. Giovedì 16 agosto, nel Chiostro del Palazzo di Città, alle 20.00 si terrà la presentazione dell’esortazione apostolica del Santo Padre “Gaudete et exultate”. Un approfondimento sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo.



L’iniziativa è stata promossa dal Movimento Vivere in in collaborazione con l’Ufficio diocesano cultura e comunicazioni sociali, Zona pastorale San Cataldo, Pro Loco Quadratum, Deputazione Maggiore San Cataldo, Libreria Symbolum e con il patrocinio del Comune di Corato.

Porgeranno i saluti: Natascia Berardi per Vivere In; don Peppino Lobascio, vicario episcopale di Corato; Massimo Mazzilli, sindaco di Corato; Gerardo Strippoli, Pro Loco Quadratum; Aldo Scaringella, presidente della deputazione Maggiore “San Cataldo”. In programma gli interventi di: S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie; Piero Cervellera, presidente Consulta diocesana delle aggregazioni laicali; Felice Roselli, Movimento Vivere In, dottore in sociologia del Movimento Vivere in; Concetta Bucci, Movimento Vivere In, segretaria zonale Scuola di formazione. Modera il diacono Riccardo Losappio, direttore Ufficio diocesano cultura e comunicazioni sociali.