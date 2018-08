Verso «cieli e terra nuovi»: in piazza Cesare Battisti “La festa della sacralità cosmica”

Un appuntamento che di anno in anno si rinnova, grazie al Movimento di Spiritualità Vivere In e alla collaborazione della Zona Pastorale San Cataldo e della Pro Loco Quadratum.



Domani (14 agosto) in occasione della Festa della Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, in piazza Cesare Battisti sarà celebrata la Festa della Sacralità Cosmica.

Alle 19 si inizierà con la veglia di preghiera vigilare che precederà la celebrazione eucaristica. A presiedere sarà da Giuseppe Lobascio, vicario episcopale di Corato. Al suo fianco, come concelebrante, don Francesco Del Conte, vicario parrocchiale di Maria SS. Incoronata.

Dopo la celebrazione eucaristica avrà luogo la processione verso la Chiesa Matrice, dedicata all’Assunta, per una preghiera di lode.

«L’umanità - ricordano i responsabili di Vivere In citando un’affermazione di don Nicola Giordano, fondatore del loro Movimento ecclesiale – vive l’attesa della totale trasformazione in “cieli e terra nuovi”. Maria, la donna assunta in cielo, preannuncia l’attuazione del piano di Dio sull’Universo».

L’iniziativa di carattere religioso gode del patrocinio del Comune di Corato.