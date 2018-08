«Per esaurimento delle risorse»: la Regione approva ma non finanzia il progetto coratino sui rifiuti

Nessun finanziamento per il Comune di Corato destinato agli interventi di rimozione di rifiuti abbandonati. A stabilirlo è la Regione Puglia con Determinazione n. 194 del 24 luglio 2018 firmata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche. La misura, a cui il Comune si è candidato, era inerente al "Sostegno ai Comuni per interventi di rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche".

Secondo quanto riportato dalla graduatoria, Corato non avrebbe ottenuto il finanziamento «per esaurimento delle risorse»: il nostro Comune ha presentato la domanda il 28 giugno scorso, è stato il 91esimo. A parità di punteggio, o anche con punteggi inferiori, risultano finanziate le richieste arrivate in data precedente.

L'istanza quindi è stata approvata ma non finanziata, per un valore di 64mila euro.

Il documento lascia spazio ad una speranza. Un’altra cosa già stabilita: «per le istanze aventi parere favorevole in coerenza alle disposizioni dell’avviso ma non coperte dalle somme stanziate previste dalla L. R. 67 del 29.12.2017 (come nel caso di Corato, ndr) l’amministrazione regionale valuterà lo scorrimento dell’elenco ove si determini la disponibilità di specifici nuovi canali finanziari».