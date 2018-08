Più si va avanti, più la situazione peggiore. È un dato di fatto, i rifiuti “attirano” altri rifiuti. Ed è così che anche la strada che collega Corato e Bisceglie diventa una discarica a cielo aperto, un pessimo modo per accogliere chi arriva da fuori.



A sottolinearlo oggi è Marina Mastromauro, amministratore delegato del Pastificio Granoro.

«È da tanto che volevo inviare queste foto - scrive alla redazione di CoratoLive.it - Le ho scattate l’altro giorno perché l’accumulo di rifiuti abbandonati ogni giorno che passa, peggiora sempre di più.

Percorrendola provo rabbia e insieme vergogna di abitare in un territorio che si presenta sporco e trasandato. Si parla tanto di turismo in Puglia, ma in tante strade che la percorrono questi sono spesso gli scenari che si incontrano: discariche a cielo aperto.

Mi chiedo, come mai nessuna Autorità, nessun rappresentante delle istituzioni dei Comuni limitrofi, nessun responsabile dell’igiene pubblica si renda conto di un simile scempio ambientale e prenda provvedimenti per pulire e bonificare la piazzola fotografata e gli altri punti che lungo la strada Corato-Bisceglie si presentano nella stessa condizione.

Mi chiedo anche come mai nessun responsabile dei governi del territorio si interroghi sul come mai i cittadini lascino i rifiuti in questi luoghi e se forse sia necessario apportare qualche modifica al sistema di raccolta differenziata.

Se si vuole educare il cittadino alla differenziata bisogna istituire un servizio diffuso che sia più rispondente alle esigenze reali. Altrimenti invece di aver eliminato i cassonetti per attuare una raccolta dei rifiuti più razionale e rispettosa dell’ambiente, li avremo sostituiti riempiendo il territorio di rifiuti».