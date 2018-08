Coordinamento per l’Ordine e la Sicurezza pubblica provinciale, Corato all’incontro in Prefettura

Il sindaco di Corato Massimo Mazzilli ha partecipato ieri pomeriggio a Bari in Prefettura alla riunione del Coordinamento per l’Ordine e la Sicurezza pubblica provinciale, convocato dal Prefetto Marilisa Magno anche a seguito del grave episodio di criminalità verificatosi mercoledì sera in Largo Abbazia.



Il primo cittadino di Corato aveva già incontrato il Prefetto nelle ore immediatamente successive all’omicidio del giovane albanese, chiedendo rassicurazioni circa eventuali recrudescenze e auspicando soprattutto un potenziamento delle attività di controllo e prevenzione del crimine: il bisogno di maggiore “sicurezza”, soprattutto dopo l’agguato avvenuto in pieno centro storico, viene infatti avvertito forte dai cittadini, e da qui la necessità di misure di rafforzamento del personale e l’avvio di nuovi servizi, anche in maniera coordinata con quelli che il Comune stesso sta mettendo in atto, con la collaborazione dell’assessorato competente e del Comando della Polizia Locale.

All’incontro hanno preso parte anche l’assessore alla polizia locale, Pasquale Tarricone, e il Comandante del Corpo di Polizia Locale, Paolo Milillo: il Prefetto ha assicurato il potenziamento di specifici servizi di prevenzione, e l’auspicio comune è stato comunque quello di lavorare in coordinamento con le attività predisposte dal Comune, esprimendo apprezzamento per i servizi predisposti e di prossima attuazione, ma anche per lo stato di perfetta efficienza del sistema di videosorveglianza che a breve sarà anche implementato con oltre 50 ulteriori telecamere anche in zona produttiva.

«In città continueranno i servizi già da noi avviati all’inizio della stagione estiva - spiega il Sindaco - come il prolungamento dell’orario della Polizia Locale fino alle ore 24 nei fine settimana, la verifica ed il controllo delle Ordinanze emanate per garantire maggiore sicurezza, decoro e igiene, il positivo coinvolgimento delle associazioni di volontariato e anche la Vigilanza giurata privata, auspicando di poter contare anche sul maggiore senso civico e sulla collaborazione dei cittadini, in modo tale da ripristinare la sensazione di sicurezza per i nostri cittadini». E già in queste ore, i nuovi servizi di controllo stanno dando i risultati auspicati con operazioni di controllo soprattutto nel mondo dello spaccio di droga e verifica delle posizioni individuali rispetto a chi ha misure di prevenzione a carico.

Non solo potenziamento dei controlli, comunque, ma grande rilievo anche alla «rigenerazione sociale e culturale di quei luoghi dopo averli rigenerati anche fisicamente» sottolinea il sindaco, che ha ringraziato il Prefetto di Bari e le Forze dell’Ordine per il lavoro che stanno svolgendo, in grado di restituire certezze alla Comunità anche grazie all’arresto dei responsabili dell’omicidio.