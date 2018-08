La mamma coraggio fonda "Oh Mà", un'associazione che «aiuterà i giovani "difficili"»

La determinazione e la forza di volontà delle mamme supera il dolore e la mancanza di certezze. Così è stato per Daniela Manzitti che, nel 2017, ha “consegnato” suo figlio alla Giustizia per salvarlo. Da quel momento l’Italia intera l’ha conosciuta come la “mamma coraggio”, come colei che ha rischiato di perdere per sempre l’affetto di suo figlio pur di vederlo salvo dalla morte. Da qualche mese è diventata nonna e la voglia di andare avanti per aiutare suo figlio e tanti altri ragazzi "difficili" cresce ogni giorno di più.

Il 23 luglio 2018, «con grande fatica» ha costituito l'associazione "Oh Mà".

«È un ente che si occuperà dei disagi giovanili ormai in forte escalation - spiega Daniela - Anche a Corato gli eventi criminosi stanno aumentando, nonostante ciò che "qualcuno" vuol far credere. La carenza del lavoro è la prima causa per cui i giovani intraprendono "attività alternative" che sfociano poi, nella violenza. Quand'anche un ragazzo trovi un lavoro, viene sfruttato sia in termini di tempo che in termini di tariffa. Capita spesso che questi vengano "utilizzati" per brevi periodi e poi "scaricati" come fossero degli oggetti da usare alla "bisogna".

In autunno l'associazione sarà operativa, e proverà ad aiutare qualcuno di questi giovani "difficili" che siano veramente intenzionati a cambiare percorso. Saremo anche a disposizione di quei genitori che, come capitava a me, "non sanno dove sbattere la testa" quando vedono che i loro figli stanno subendo una trasformazione. Proveremo a dare loro un sostegno legale e psicologico, in forma strettamente personale.

Io lo so per esperienza che non è facile ricorrere ai servizi sociali per ovvie motivazioni e non è neanche facile denunciare i propri figli alle Forze dell'Ordine. Vorrei che "Oh Mà", fosse una "via di mezzo", l'anello mancante che io cercavo disperatamente.

Nel frattempo, se qualcuno fosse interessato a farne parte, può contattarmi via Facebook. L'invito è rivolto a privati cittadini ma anche ad aziende che vogliano dare opportunità di rinascita ai nostri giovani scapestrati».

L’episodio di cronaca della scorsa settimana, quello in cui il giovane albanese Viktor Picaku è morto ammazzato in largo Abbazia, rende ancora più chiaro quanto possa essere utile un’associazione come “Oh Mà”.

«Una tragedia così non ha precedenti nella storia di Corato. Io, ormai sono anni che seguo mio figlio. Per le sue cattive azioni ho girato quattro diversi penitenziari e una Comunità. In ognuno di questi luoghi mio figlio mi ha raccontato di storie diverse, facendo sì che anch'io diventassi "esperta" di certi argomenti e certe regole.

Quando ho avuto notizia della sparatoria, il primo pensiero è stato quello di sapere di chi si trattasse perché tanti di questi ragazzi disadattati che vivono a Corato io li conosco. Sono anch'essi vittime del sistema, vittime di un apparato sociale che non funzione come dovrebbe, vittime della sordità di chi dovrebbe ascoltarli e riportarli sul "binario giusto".

Si tratta spesso di ragazzi che hanno già conosciuto la realtà del carcere e che, una volta usciti da lì, si ritrovano davanti a porte chiuse o additati dalla gente, come se portassero in petto "una lettera scarlatta".

Pensando al povero Vcktor, mi viene in mente solo una cosa: credo che nessuno meriti di morire così. Qualsiasi motivazione risulta banale rispetto ad un atto ignobile come questo. Nessuno merita di vedere la morte con gli occhi e di sentirne addirittura l'odore.

Mio figlio sarebbe potuto essere vittima o carnefice, se io non lo avessi fatto arrestare. La droga, di cui molti si nutrono ormai, ha la capacità di trasformare anche il più bravo ragazzo, in un assassino. Ecco perché vorrei dire una cosa a chi crede di non poter mai avere a che fare con certi drammi: anch'io ero convinta di esserne al di fuori. E mi sbagliavo».