Pin Bike, ultimi giorni per il ritiro dei kit “contachilometri”

C’è voglia di “due ruote” in città, ed il successo che sta registrando il concorso “Pin Bike – A Corato la bici ti premia” - presentato all’inizio di luglio dall’amministrazione comunale - lo dimostra.



Oggi e domani sono gli ultimi giorni disponibili per il ritiro dei kit già prenotati. L’operazione sarà possibile fino alle ore 22.30 di domenica 5 agosto, presso l’Info Point che si trova in piazza Sedile.

L’importanza della mobilità sostenibile e l’impegno di un ambiente più salubre per tutti, ben si sono “sposati” con l’idea imprenditoriale di una giovane start up coratina che ha previsto il concorso “Pin Bike – A Corato la bici ti premia”, al quale l’amministrazione comunale ha aderito con grande convinzione nei mesi scorsi.

«Obiettivo di Pin Bike è incentivare la mobilità urbana sostenibile, l’uso della bicicletta con un sistema brevettato di monitoraggio e certificazione che coinvolge direttamente il cittadino e crea un ponte di iniziative con il Comune – spiega il Sindaco Massimo Mazzilli – ed infatti le numerose iscrizioni stanno premiando questa iniziativa».

In particolare l’assessorato all’ambiente e alla polizia locale con il delegato Pasquale Tarricone, ha sostenuto il progetto che prevede anche una vera e propria “gara” all’uso delle due ruote sul territorio cittadino: «numerose sono le adesioni da parte degli amanti della bicicletta, nelle diverse fasce di età – dice l’Assessore Pasquale Tarricone – ed ora mancano pochi giorni per iscriversi alla competizione, attraverso la quale il premio migliore è senza dubbio la preziosa collaborazione di ogni cittadino ad un ambiente più salubre per tutti».

Il kit Pin Bike può essere ritirato esclusivamente dall’utente che si era già prenotato sul sito web www.pinbike.it e che, circa 5 giorni fa, ha ricevuto apposite istruzioni e conferma via mail. In ogni caso l’amministrazione comunica che le prenotazioni rimarranno aperte ad oltranza e i kit che non verranno ritirati entro il 5 agosto saranno messi nuovamente a disposizione per le nuove prenotazioni”. Chi è interessato e non l’ha ancora fatto può registrarsi e prenotare il proprio kit gratuito sul sito web www.pinbike.it e attendere una conferma via mail con le istruzioni per il ritiro dello stesso.