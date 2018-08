Scatta e pubblica con #coratolive: un contest Instagram targato LiveNetwork.it

Attenzione ai dettagli, amore per la propria terra e passione per la fotografia. Sono i tre ingredienti necessari per partecipare al contest fotografico Instagram di CoratoLive.it.

Si può partecipare da oggi fino al 31 agosto, in maniera gratuita: non esistono limiti di età, basta avere un account Instagram.

Chi vive a Corato può immortalare i luoghi più belli e significativi della nostra città, incluse scene di vita quotidiana e immagini legate alla magia dei suoi innumerevoli scorci. Non ci sono limiti al numero di foto. Per partecipare è necessario utilizzare l’hashtag #coratolive e taggare la pagina Instagram di CoratoLive.it.

Per chi, pur essendo coratino di nascita, vive fuori città da almeno 3 mesi c’è invece l’hashtag #coratolivenelmondo: l’obiettivo è quello di immortalare luoghi della città in cui si abita ora in cui appaiano immagini o oggetti che ricordano la città di Corato o tutto ciò che rappresenta il legame con essa, anche in modo originale. Un modo per coinvolgere anche tutti coloro che per ragioni di studio o lavoro non vivono più “in patria”, un espediente per testimoniare il loro affetto da qualsiasi angolo del mondo. Oltre all’hashtag #coratolivenelmondo, per partecipare è necessario taggare la pagina Instagram di CoratoLive.

Come partecipare

Se vivi a Corato: cerca l’account @CoratoLive.it su Instagram e clicca Segui; carica sul tuo account personale le foto originali; inserisci l’hashtag #coratolive nel campo descrizione della foto e tagga @CoratoLive.it nelle tue foto. In base ai like ricevuti, sarà possibile ricevere in regalo due buoni pizza da consumare presso Pizzeria “Il Chiodo Fisso”.

Stessa cosa per chi vive fuori da almeno tre mesi, cambia solo l’hashtag (va usato #coratolivenelmondo) e il fatto che buoni pizza vadano consumati entro tre mesi dal rilascio.

Il nome del vincitore verrà comunicato il giorno 3 settembre sull’account Instagram e sulla pagina Facebook di CoratoLive.it.

Condizioni di partecipazione

L’inserimento di un’immagine con #coratolive o #coratolivenelmondo equivale a: dichiarazione di proprietà dell’immagine o di pieno possesso dei diritti di pubblicazione; dichiarare che le foto non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, discriminante per sesso, etnia o religione e rione, offensivo, diffamatorio; dare il consenso per la pubblicazione delle foto su siti web o canali social ufficiali dell’organizzatore; accettare la cessazione dei diritti di autore sull’immagine che potrà essere usata, modificata, riprodotta anche parzialmente, ed a titolo gratuito, attraverso i canali di comunicazione dell’organizzatore; sapere che l’organizzazione non richiederà ai partecipanti dati personali o sensibili; in questo contest non c’è nessuna finalità commerciale e si premia una opera artistica in quanto “titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività”.