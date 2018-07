I vecchi occhiali possono essere ancora molto utili. Per questa ragione i Lions del Castel del Monte Host, con il patrocinio del Comune di Corato, hanno avviato la raccolta degli occhiali usati in alcuni uffici pubblici così come avviene altrove da oltre 70 anni.



Il programma di raccolta e riciclaggio di occhiali da vista prevede il loro riciclo in uno dei diciannove Centri Lions esistenti nel mondo che nel corso dell'anno scorso hanno radunato circa 6 milioni di paia di occhiali da vista e ne hanno distribuito oltre 2,8 milioni nelle nazioni in via di sviluppo.

Gli occhiali vengono puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione, quindi vengono distribuiti dai volontari Lions e da altre organizzazioni che si occupano della protezione della vista nei paesi in via di sviluppo.

Il Club Castel Del Monte Host ha deciso quest’anno di coinvolgere le amministrazioni pubbliche per rendere più efficace l’azione di raccolta nei territori di sua competenza, e il sindaco del Comune di Corato si è mostrato particolarmente sensibile all’iniziativa concedendo il patrocinio morale e mettendo a disposizione alcuni uffici per il posizionamento dei cesti per la raccolta.

Oggi una rappresentanza del Lions Club Castel Del Monte Host - composta da Claudio Amorese, Sergio Lagrasta e Natalino Petrone insieme con l’assessore ai servizi sociali Marialuisa Zaza e il responsabile dell’ufficio Michele Piccione - ha posizionato il primo cesto di raccolta presso l’Ufficio Anagrafe. Successivamente si posizioneranno i cesti anche presso la biblioteca comunale e l’Ufficio di Stato Civile.

«L’augurio è quello di riuscire a raccogliere un numero significativo di occhiali usati a testimonianza della sensibilità dei nostri concittadini» scrivono dal Lions.