Quattromila chilometri quadrati di rocce aguzze, territorio (apparentemente) brullo, vaste distese di terre incontaminate, disseminate da masserie, jazzi, lame, trulli, puli, poste. Paesaggi mozzafiato, tramonti che non si dimenticano, scorci che ti segnano l'anima. Questa è la Murgia, anzi, queste sono le Murge, da declinare al plurale perché la molteplicità di sensazioni che queste terre ti offrono, sono talmente tante che non possono essere contenute in un sostantivo singolare. Le Murge sono meditazione, catarsi, avventura. Le Murge sono una sfida, le Murge sono poesia, gastronomia, musica e silenzi, storia e suggestioni. Le Murge sono arte, le Murge sono uno stato d'animo.



E domenica nella meravigliosa cornice di Masseria Cimadomo, a pochi passi dal Castel del Monte "Art_Estate", la manifestazione a cura di Italian Think Tank e dei Presidi del Libro, pensata e voluta da Angela Pisicchio, Grazia Leuci e Savino Di Bartolomeo, ha racchiuso in maniera perfetta tutte le sfaccettature di questo territorio unico, uno scorcio di Murge nel cuore delle Murge, un meraviglioso riassunto di tutto ciò che queste terre sono e possono essere, il modo più veloce e chiaro di spiegare anche ai "forestieri" questo territorio.

Le favole murgiane raccontate dalle bravissime Carmen Centrone, Beatrice Gallo e Lorena Farucci hanno aperto la serata, in uno spassoso compendio di tradizione, modi di dire e racconti d'altri tempi, ma pregni di attualità. Un quadretto familiare in cui la figura paterna è assente, o quando c'è è sempre annebbiata dall'alcol, nel quale la madre è di fatto l'unica educatrice delle due figlie, l'una volenterosa e lavoratrice, l'altra scansafatiche ma scaltra. Educazione impartita con saggezza e battipanni, impugnato dalla madre come scettro del potere.

Al momento spensierato e divertente, è seguito quello della commozione e del ricordo di Angela Pisicchio, scomparsa prematuramente meno di un mese fa che, nell’ambito di Art_Estate ha curato in ogni minimo dettaglio lo spazio del Presidio del Libro di Corato. Idea di Angela Pisicchio, in particolare, la figura del “Donatore di voce”, una persona preposta alla lettura ad alta voce di brani e poesie. Proprio due donatrici di voce d'eccezione, l'attrice Claudia Lerro e la docente Monica Tommasicchio hanno letto alcuni passi tratti da "Facce da Murgia", scritto da Corrado Palumbo. L'autore, esperto e rinomato escursionista, in una piacevole chiacchierata con la moderatrice Mariella Sivo ha parlato del suo libro, una serie di incontri, reali e immaginari, con personaggi che amano o hanno amato la Murgia, da Ciccillo (uomo di Altamura) a Federico II.

All'imbrunire la parentesi musicale, con Mino Lacirignola e Jazz Moments, che hanno reso ancor più suggestiva e magica l'atmosfera. Clarinetto, banjo, contrabbasso, tromba e megafono, a simulare il suono gracchiante e un po' ovattato dei vecchi microfoni. Note di spensieratezza vagamente nostalgiche, colori e suoni tirati fuori direttamente da una pellicola di Woody Allen, contestualizzati nella bellezza incontaminata di Masseria Cimadomo, aiutata dalla luna, nel suo abito migliore, nel compito di illuminare la serata.

Le Murge sono anche gastronomia. In una serata murgiana non poteva mancare il buon cibo, il cui gusto è stato sapientemente esaltato dagli chef de "La Bottega dell'allegria" e "Ristorante Ver Chef". Centinaia di persone appagate da quanto sin ora visto (e sentito) ma richiamate dai sapori hanno popolato gli stand e hanno proseguito la cena adagiati sulle balle di fieno, in un'immersione totale con la natura circostante.

Lo spettacolo teatrale di mimo e pantomima a cura di Renato Curci e Mariapia Autorino "Morsi d'anguria", in grado di far divertire grandi e piccini ha chiuso la meravigliosa serata. Una serata diversa, lontana dalle luci e dal caos monotono della città, lontana da smog, clacson e cemento, da WiFi, social e WhatsApp. E a giudicare dai sorrisi, dagli applausi convinti e dalla spensieratezza degli adulti, della pura gioia di scorrazzare in distese incontaminate dei bambini, tutto ciò non è mancato a nessuno. Nemmeno un po', nemmeno per un attimo.