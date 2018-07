Mastrapasqua, Tota e Caputo: altri tre carabinieri coratini ricevono l’encomio

Altri tre encomi consegnati ad altrettanti carabinieri coratini: al vice brigadiere Cataldo Mastrapasqua e al maresciallo capo Giuseppe Tota, in servizio al nucleo operativo di Andria e all'appuntato Michele Caputo in servizio a Minervino.



Le ricompense sono state consegnate nei giorni scorsi dal colonnello Molinese, comandante provinciale, all'interno della Compagnia Carabinieri di Andria.

Per Mastrapasqua e Tota sono stati premiati per «il determinante contributo offerto alla complessa indagine sul fenomeno dei furti agli sportelli bancomat» come si legge nel testo dell’encomio. Hanno contribuito all’arresto di quattro persone al sequestro di congegni esplosivi artigianali utilizzati per assaltare gli sportelli. Michele Caputo invece ha ottenuto il riconoscimento per aver salvato una coppia belga durante un nubifragio.