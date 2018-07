Sostegno economico per le famiglie, ecco come richiederlo

C’è tempo solo fino al 31 dicembre 2018 per chiedere di accedere alle delle misure di sostegno economico per le famiglie con più di tre figli a carico secondo legge regionale n. 45/2013.



A darne notizia è l’Ambito Territoriale di Corato, Terlizzi, e Ruvo di Puglia: in base alla e con D.G.R. n. 1432/2016 e con il D.G.R. n. 1432/2016, per il periodo d’imposta 2017, le detrazioni previste sono maggiorate, nell’ambito dell’addizionale regionale Irpef per i nuclei familiari pugliesi con più di tre figli a carico.

I contribuenti con più di tre figli a carico, potranno richiedere una detrazione di 20.00 euro per ciascun figlio a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

La detrazione è aumentata di un importo pari ad € 375,00 per ogni figlio con diversa abilità ai sensi dell’art. 3 L. n. 104/1992.

Per beneficiare delle misure di sostegno economico occorre presentare domanda, su apposita modulistica, al Comune di residenza, entro e non oltre il 31 dicembre. Il modello di domanda è reperibile sui siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito ed anche cliccando qui.