Criminalità in Puglia, presto 67 nuovi agenti in forza alla Polizia di Stato

Presto in Puglia potrebbero arrivare 67 nuovi agenti che aumenteranno l'organico a disposizione della Polizia di Stato. È questo quanto ha affermato il sottosegretario del ministero dell'Interno Carlo Sibilia, che nei giorni scorsi ha risposto in commissione "Affari Costituzionali" alla Camera dei Deputati ad un question time presentato dai deputati pugliesi del Movimento 5 Stelle Anna Macina e Giuseppe D'Ambrosio.

Proprio sulla recrudescenza degli episodi legati al crimine in Puglia recentemente si erano espresse anche la senatrice coratina Bruna Piarulli e la deputata giovinazzese Francesca Galizia.



«Accogliamo con enorme soddisfazione la decisione del nuovo Governo di aumentare di 67 unità gli organici della polizia di Stato della Regione Puglia, questo dimostra una profonda attenzione per la sicurezza dei pugliesi e per il problema della criminalità in Puglia che in molteplici occasioni anche noi consiglieri regionali abbiamo denunciato. Lo Stato è dalla parte dei cittadini onesti», hanno affermato in una nota gli otto consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Puglia.