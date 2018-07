Centro storico rimesso a nuovo, Dell'Aquila: «Ora serve la rigenerazione sociale e umana»

La “rinascita” di piazza Di Vagno che verrà “celebrata” oggi, a partire dalle 20.30, è l’occasione giusta per riflettere sul ruolo degli spazi urbani – e del centro storico in particolare - oltre che sulla loro estetica. Di seguito pubblichiamo integralmente le osservazioni di un residente oltre che di un tecnico della materia, l’architetto Giuseppe Dell’Aquila. Il testo è stato scritto con la partecipazione attiva di Marialaura De Giosa.

«Il processo di rigenerazione urbana del borgo antico di Corato sta volgendo al suo termine: la riapertura della nuova piazza di Vagno ne segna in un certo qual senso il passaggio conclusivo.

A rafforzare gli interventi di questi ultimi anni sulle due maggiori piazze (Abazia e di Vagno per l’appunto) si aggiungono una serie di necessarie micro manutenzioni straordinarie a beneficio di larghetti, strade, vicoli, aree verdi e arredo urbano eccetera.

Ora che il programma degli interventi fisici (materiali) sta terminando si apre una grande stagione di rigenerazione sociale (e umana) degli spazi storici del comune di Corato: sono indispensabili azioni specifiche accompagnate da un innovativo piano strategico ispirato alla partecipazione e alla inclusione, alla sicurezza urbana e sociale, alle attività produttive.

Una nuova partita andrebbe ovviamente giocata su tale terreno sia da parte degli attori locali ovvero delle reti delle associazioni, dei portatori di interessi locali, delle istituzioni e sia da parte della amministrazione comunale, quest’ultima a fare ovviamente da regia.

Così come ho avuto modo di riflettere già in passato, il borgo antico del comune di Corato è un sistema urbano composto da un patrimonio di edilizia storica che identifica un “unicum” compatto dalla forte immagine urbana e che allo stato attuale mi fa pensare ad una grande lastra di vetro: una lastra molto fragile ma al contempo anche molto resistente, dipende dal lato in cui la si guarda.

È necessario esercitare una rotazione mentale del pensiero per andare oltre gli interventi sino ad ora eseguiti ed invocare un nuovo approccio: serve adesso concentrare l’attenzione sulla componente umana e immateriale di tali spazi. È anche il momento di una rinnovata idea di cittadinanza urbana accompagnata da un positivo e rinnovato processo di gentrificazione del patrimonio immobiliare. È infine indispensabile lavorare nella direzione delle giovani generazioni tramite le risorse produttive della green economy e della sharing economy, concentrandosi nello specifico sui servizi al turismo, sulla maggiore adozione delle tecnologie informatiche e orientandosi verso le filiere verdi del cibo e delle energie rinnovabili.

Il borgo antico deve diventare il luogo attrattivo dove poter fare concretamente convergere e realizzare tale rinnovata visione sociale: si tratta di un nuovo urbanesimo per Corato.

Le recenti piazze potranno anche non piacere dal punto di vista estetico e verranno da alcuni magari anche criticate, rappresentano però dei buoni interventi che ben si prestano ad essere messi a sistema nel tessuto materiale e immateriale (socio/culturale/produttivo) del comune. La strada è ancora lunga e serve una visione organica all’insegna della lungimiranza e della programmazione ma accompagnata da un approccio etico-scientifico.

L’auspicio per Corato, che assiste alla imminente restituzione di uno degli elementi urbani centrali della sua storia, è quello volgere lo sguardo al suo futuro attraverso un più proficuo nonché indispensabile rapporto di convivenza tra i suoi cittadini e il proprio patrimonio storico collettivo».