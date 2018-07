Piazza Di Vagno, lavori in corso per tutto agosto Copyright: CoratoLive.it

Oggi è il giorno di piazza Di Vagno: a distanza di 96 anni dalla demolizione dei tre edifici più importanti – palazzo Ducale, palazzo Candido e chiesa del Sacro Monte di pietà - la “piazza del pesce” alle 20.30 viene finalmente riconsegnata ai cittadini, con un nuovo volto.

Nel video, attraverso dieci scatti, è possibile ripercorrere quasi cento anni di storia: 99, per essere precisi.

Nella prima immagine, datata 1919 – gentilmente concessione del collezionista Rino Scarnera – si vede con chiarezza quello che un tempo era il palazzo dell’Enel e, soprattutto, a destra il palazzo Ducale. Quest’ultimo rende possibile un salto indietro di trecento anni: il palazzo fu costruito tra la fine del ‘500 e l’inizio del ‘600. Fu abbattuto nel 1922, quando l'innalzamento della falda freatica minò la stabilità degli edifici.

Le immagini successive ripercorrono le diverse trasformazioni della piazza, fanno tornare alla mente le tradizioni che sono parte del patrimonio collettivo della città: dalle bancarelle del pesce, di cui si vede anche la demolizione, fino alla realizzazione del murale che ritrae Giuseppe Di Vagno ed al cantiere durato quasi tre anni. Per le prime tre foto si ringrazia il collezionista Rino Scarnera; per quella del murale Magrone e per quella dei ritrovamenti archeologici Corrado Bove.

In questi articoli di CoratoLive.it si ripercorre la storia della piazza che, per anni, è stato il cuore pulsante della città.

Venerdì 29 maggio 2009

C'era una volta la piazza del pesce. L’ordinanza della Asl vieta il commercio del pesce

Giovedì 23 luglio 2009

Piazza del pesce, giù il sipario. Le foto della demolizione dei “box” usati dai pescivendoli

Mercoledì 24 dicembre 2014

“La matíne de la chiázze... e oltre”. Foto e video

Martedì 3 marzo 2015

Ecco come sarà la nuova piazza Di Vagno. La presentazione del progetto

Lunedì 22 giugno 2015

Il portale dell’antica chiesa del Monte di Pietà torna a splendere. Le immagini

Lunedì 28 settembre 2015

Giuseppe Di Vagno conquista la sua piazza. Le immagini del murales di Gomez

Giovedì 15 ottobre 2015

Nuovo look per piazza Di Vagno, operai al lavoro da ieri. Ci vorranno dieci mesi. Le foto

Venerdì 25 marzo 2016

Da “maneggio” a “pattumiera”, come cambia piazza Di Vagno. Le immagini

Lunedì 11 luglio 2016

Nuove scoperte in piazza Di Vagno. Ecco com'era prima del crollo del 1922, le immagini

Martedì 12 luglio 2016

Resti umani nel cantiere di piazza Di Vagno. Per gli esperti è «una scoperta inedita»

Venerdì 30 settembre 2016

Piazza Di Vagno, ripartono i lavori e si allarga il cantiere. Le immagini

Venerdì 23 dicembre 2016

Lo striscione dei commercianti: «Piazza Di Vagno abbandonata». Videointervista

Martedì 27 giugno 2017

Piazza Di Vagno, firmata la perizia di variante: «Rimandata la costruzione della quinta»

Venerdì 11 agosto 2017

La nuova piazza Di Vagno (a metà). Le foto

Sabato 09 giugno 2018

Piazza Di Vagno, Legambiente: «L’opera è incompleta, tutto tace»

Venerdì 20 luglio 2018

Taglio del nastro in piazza Di Vagno, il 27 luglio l’inaugurazione ufficiale