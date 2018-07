“Calici di Stelle” fa tappa a Corato

Punto di riferimento degli amanti gourmet di Puglia, La Locanda di Beatrice di Corato il 6 agosto ospiterà la seconda tappa di Calici di Stelle 2018. A partire dalle 20.30 fino a poco dopo la mezzanotte, un ricco programma accompagnerà i partecipanti in una indimenticabile notte di vino, musica e stelle.



Si parte alle 20.30 con le oltre 60 aziende socie del Movimento Turismo del Vino Puglia, protagoniste assolute della serata, che proporranno il meglio della loro produzione dai principali territori vitivinicoli della regione. In degustazione nelle isole d’assaggio soltanto Top Wines del Consorzio: etichette pluripremiate, rinomate in tutto il mondo, e rarità di pregio accompagnate dal racconto dei sommelier della Fondazione Italiana Sommelier Puglia.

Per i più appassionati, il racconto continua nelle degustazioni guidate, sempre a cura della Fis Puglia: quattro sessioni da 30 minuti, nel corso della serata, sul tema dei Rosati di Puglia e dei grandi autoctoni della nostra regione (Nero di Troia, Negroamaro e Primitivo nelle sue diverse declinazioni). In apertura di ogni sessione anche la degustazione guidata di un Extravergine, per imparare a conoscere e riconoscere le diverse cultivar del territorio, a cura di Buonaterra – Movimento Turismo dell’Olio Puglia.

A seguire, il gioco “A prova di naso” metterà alla prova il talento da sommelier dei partecipanti, invitandoli ad abbinare i descrittori olfattivi ai relativi vitigni autoctoni pugliesi.

Ad accompagnare le degustazioni di vino, quest’anno per la prima volta anche le preparazioni a cura del Consorzio La Puglia è Servita, con una postazione nell’area Evo & Food a cura di un cuoco da un altro territorio: ospiti a Corato saranno Domenico Cilenti e Andrea Firma, del ristorante Porta di Basso di Peschici (Fg). Inoltre, nell’isola degli Evo, a cura di Buonaterra – Movimento Turismo dell’Olio Puglia, sarà possibile degustare e acquistare gli extravergine e i prodotti tipici di alcune eccellenze riconosciute della zona, come Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli, Fratelli Santoro, e Galantino.

Un’esperienza unica, pensata per i palati più raffinati, sarà la Cena di Calici di Stelle. Grandi tavoli conviviali, musica e la suggestiva atmosfera della Locanda di Beatrice fanno da cornice all’incontro tra i Top Wines del Consorzio e la migliore gastronomia di Puglia, in un esclusivo menù solo su prenotazione, ideato e preparato per l’occasione.

È la Terra di Federico in tutte le sue sfaccettature ad andare in scena nella proposta della tappa di Corato, con un’escursione dall’Appennino dauno ai porti della costa, attraverso 6 portate all’insegna della creatività di due autentici innovatori: il cuoco della Locanda di Beatrice Donato Di Pierro e Paolo Laskavj, del ristorante Il Cortiletto di Lucera (Fg).

Accompagna la cena una ricca carta degli Evo e dei Vini, con degustazione riservata ai soli ospiti della cena di tutti i Top Wines e una selezione di bianchi e rosati, a cura della Fondazione Italiana Sommelier Puglia.

Menù completo, carte degli evo e dei vini e link per la prevendita sono disponibili sul sito mtvpuglia.it e all’interno dell’App di Calici di Stelle 2018.

Coronano il programma gli incontri tra vino e cultura nel Salotto del Libro, a cura di Eventi d’Autore, in collaborazione con la libreria Laterza di Bari: nella tappa di Corato, Rossana Mitolo presenta “La Figlia di Giuseppe Scaglione”, edito da Robin.

Accompagnerà la serata la musica dal vivo della Birbantband, che farà ballare gli ospiti per tutta la notte.

Schede tecniche dei Top Wines, carte dei vini e degli Evo, menù e programma completo di ogni serata sono sempre aggiornati sul sito mtvpuglia.it e anche attraverso la pratica App, insieme ai contatti e alla geolocalizzazione delle location, e ai link per le prenotazioni e la prevendita: un set di comodi strumenti, per avere Calici di Stelle sempre a portata di smartphone. Tramite il sito e la App è inoltre possibile acquistare in prevendita l’ingresso alle cene delle singole tappe e il Kit degustazione, al link bit.ly/CalicidiStelle2018, per saltare le code all’ingresso e garantirsi il proprio posto.

Calici di Stelle è un viaggio che dura tutto il giorno, con gli itinerari di visita a cura di Eventi d’Autore. La proposta abbinata alla tappa del 6 agosto è la visita alla Necropoli di San Magno, parte del ricco patrimonio archeologico compreso nel Parco dell’Alta Murgia. Situati nella campagna coratina, a pochi chilometri dall’abitato, i sepolcri a tumulo di San Magno sono testimonianze funerarie di insediamenti risalenti all’età protostorica (VIII–IV secolo a.C.). Nelle tombe sono stati rinvenuti oggetti in bronzo, in ferro e vasellame oggi custoditi presso il Museo della Città e del Territorio di Corato.

Calici di Stelle è inserita nella programmazione progettuale triennale del Consorzio Movimento Turismo del Vino Puglia dal titolo “Puglia: cultura del vino scoperta di un territorio”, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione - FSC 2014-2020 “Patto per la Puglia”, Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti le attività culturali, promosso dall’Assessorato all’Industria turistica e culturale.