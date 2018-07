La festa di San Domenico, alla scoperta del patrono di astronomi cucitrici e sarti

L’8 agosto la Chiesa ricorda San Domenico, patrono di astronomi, cucitrici e sarti. Un’occasione da non perdere per la comunità parrocchiale locale intitolata al Santo. Per la ricorrenza, non a caso, è stato allestito un programma di appuntamenti sviluppato in più giornate.



«Il clima torrido di questa estate – scrive don Gino Tarantini – sicuramente aumenta il desiderio di vacanza, di riposo e di frescura che, giustamente, ci necessita. Se di tutto questo ha bisogno il corpo, di altrettanto necessita lo spirito; e perché questo tempo sia davvero rigenerante, non deve mancare il silenzio orante, da ricercare e difendere in ogni circostanza, anche in estate.

Continuano le celebrazioni del quinto centenario e anche queste non mancano di rinverdire memoria e conoscenza del passato, quale tesoro prezioso del nostro presente.

E se la storia si propone a noi, di volta in volta, come architettura, testimonianze, documenti e arte, non dimentichiamo che fondamento di tutto questo è la spiritualità, cioè il Vangelo che si incarna nella santità, nel servizio. Ecco, allora, venirci incontro la grande figura di San Domenico, nella sua qualità di “uomo trasfigurato in Cristo,” seme fecondo di vita religiosa al servizio dell’annuncio del Vangelo.

Per la nostra comunità parrocchiale e per ciascuno di noi, la sua figura rappresenta una grande occasione per approfondire la conoscenza del Santo.

Vi invito, pertanto, a partecipare alla Novena, che avrà inizio lunedì 30 luglio alle 19.00: potrà essere occasione per accogliere la Grazia che il Signore ci dona, e, nello stesso tempo, offrirci la possibilità di configurarci a Cristo, sull’esempio di San Domenico».

Il programma

Dal 5 al 7 agosto triduo di preghiera predicato da padre Luigi Nuovo C. M. sul tema “Seguire Cristo: contemplando, annunciando e servendo”.

Ore 18.30: Santo Rosario

Ore 19.00: Santa Messa – omelia – invocazione

7 agosto

Ore 20.00 nel chiostro

“Tutti chiamati alla santità: ognuno per la sua via”. In dialogo con la Esortazione apostolica “Gaudete et exsultate” di Papa Francesco

8 agosto

Solennità di San Domenico

Ore 09.30: Santa Messa e benedizione degli astronomi, cucitrici e sarti.

Ore 19.00: Santa Messa sul sagrato della chiesa, presieduta da S. E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani Barletta Bisceglie. Al termine della celebrazione, sarà impartita la benedizione ai cani.

A seguire, momento di fraternità.