Danza aerea e cirque nouveau, in piazza Di Vagno “Lezioni di Volo (Vola Ariel)”

Musica jazz in tutte le sue forme, enogastronomia, danza e valorizzazione del territorio. Sono gli ingredienti di Gustojazz: che domani, 27 luglio, prosegue con la sessione estiva della prima edizione in piazza Di Vagno.



La manifestazione è promossa dal Comune di Corato in partenariato con l’associazione culturale Art Promotion e con l’Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’area Nord Barese-Ofantina. Alberto La Monica firma la direzione artistica.

Gustojazz si svolge con il contributo del Comune di Corato e della Regione Puglia, essendo beneficiario dell’avviso pubblico per le iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo e le Residenze Artistiche a valere su risorse del Patto per la Puglia - FSC 2014-2020.

Il programma di domani

In piazza Di Vagno, alle 21.30, è previsto lo spettacolo “Lezioni di Volo (Vola Ariel)”. È un singolare contenitore di spettacoli site specific realizzati dalla compagnia ResExtensa diretta da Elisa Barucchieri. L’obbiettivo è realizzare spettacoli ad hoc per alcune delle più belle piazze d’Italia per esaltarne gli scorci creando un dialogo tra la piazza e i performer (ingresso libero).

Per l’inaugurazione del restyling di piazza di Vagno di Corato, all’interno del cartellone di GustoJazz, ResExtensa ha creato lo spettacolo (Lezioni di Volo/Vola Ariel) dedicando alla quadruplice natura di Ariel spirito dei venti e dell’aria lo spettacolo stesso.

Quattro performer si alterneranno nella piazza personificando Tramontana, Ostro, Zefiro e Levante, i venti dei quattro punti cardinali, con le loro opposte caratteristiche.

Lo spettacolo mixerà diverse tecniche di danza e cirque nouveau per donare al pubblico di Corato un evento unico e suggestivo. Una turbolenta danza del fuoco, un aulico cerchio sospeso, un etereo volo aereo, un romantico passo a due e un emozionante tessuto aereo saranno alcune delle tecniche utilizzate durante Vola Ariel ideato e diretto da Nico Gattullo con la supervisione artistica di Elisa Barucchieri interpretato da Nico Gattullo, Teri Demma, Selvaggia Mezzapesa e Mariangela Massarelli, con il coordinamento artistico di Elio Colasanto.

Prima dello spettacolo

"Corato in tour", con partenza dall'Info Point in Piazza Sedile alle ore 19.

Il tour si compone di momenti distinti e coordinati: una visita guidata nel centro storico di Corato a cura delle Soc. Coop. Sistema Museo ed una parte teatralizzata, a sua volta divisa in due performance di teatro-musica con due cantanti-attori in location diverse.

Dopo il raduno dei partecipanti presso l'Info Point in piazza Sedile, ci sarà la spiegazione storico-architettonica prima del trasferimento nell’atrio interno dello spazio privato di Palazzo Gioia. Lì si farà spazio alla prima perfomance: il personaggio è un intellettuale esperto di enogastronomia emigrato da Corato in Germania. La piccola conversazione che farà insieme ai visitatori verterà sui temi del grano, dell'ulivo e della vite, tre elementi fondamentali per la nostra agricoltura, e sul mito che ne ruota intorno. Quindi sul pane, sull’olio, sul vino, che rappresentano quella suggestiva “trilogia mediterranea” attorno a cui ruotano non solo simboli e rituali ma anche economia, cultura e valori propri di questa terra.

A seguire è in programma la visita guidata allo spazio museale di Palazzo Gioia e il trasferimento nell’atrio interno del Palazzo ex Pretura per la seconda perfomance: ad accogliere gli ospiti ci sarà Filomena, una donna del sud con una storia molto difficile alle spalle, che ricorda la celebre Marturano di Eduardo, a lungo costretta, per mandare avanti la famiglia, a fare un certo mestiere, di cui si conoscerà il lato culinario, essendo molto brava in cucina. La donna infatti torna a Corato da sua cugina la quale vuole imparare a cucinare il ragù, ma con spaghetti rigorosamente prodotti in loco. Il ragù di Filomena ha una ricetta segreta che lei stessa racconterà.