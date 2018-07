Nel Comix la "vita da studente" secondo i Frenchmole

Chi di voi non ha mai avuto nel proprio zaino un diario Comix? Sin dal 1994 l'agenda della Panini ha riscosso grande successo tra gli studenti italiani risultando tra quelle più vendute assieme alla Smemoranda.

Nell'edizione in vendita per il prossimo anno scolastico esordiranno i Frenchmole, youtubers per tre quarti coratini che negli anni hanno costruito un fortissimo seguito soprattutto tra i più giovani. Il target giusto per entrare di diritto nella grande famiglia Comix.

L'intervista a Francesco "Hardeed" Ardito, una delle "teste" dei Frenchmole.

Com’è nata questa occasione?

Questa occasione nacque lo scorso anno dopo l’elaborazione di una campagna di marketing online per Panini ed il loro diario Comix. Il progetto presentato piacque a tal punto che fummo invitati personalmente dal direttore marketing nella loro sede ufficiale di Modena. Oltre ai vari progetti che sarebbero diventati continuativi nel tempo, mi fu proposto di creare una rubrica all'interno del diario sfruttando una delle tematiche più forti del panorama Frenchmole: la scuola.

Chi ha pensato al testo?

Come in ogni azienda che si rispetti ognuno all'interno dei nostri uffici svolge un ruolo specifico: in questo caso è stato il nostro sceneggiatore Antonio Recchia l’ideatore e lo sviluppatore del testo, revisionato poi da Marco Ricciardelli che ha controllato la fluidità del testo e la fruibilità per i lettori.

Vi hanno fatto delle richieste specifiche?

In realtà no, ci hanno dato completamente carta bianca. Un gesto che abbiamo apprezzato molto. Probabilmente è il risultato di una fiducia nata dalla consapevolezza maturata in loro di aver di fronte persone che da ben 6 anni parlano a milioni di giovani studenti di tutta Italia attraverso l’elaborazione di sketch comici sulla vita scolastica quotidiana.

Che effetto fa stare su quel diario che per anni è stato nel vostro zaino di scuola?

Sono stato felicissimo di vedere la mia faccia su milioni di copie del diario più venduto in Italia. Un diario che da ragazzino, nonostante mi sarebbe piaciuto tantissimo, non ho mai potuto avere perché non potevo permettermelo. Non so come l’abbia vissuta il resto del gruppo, so solo che molto spesso tra noi non tendiamo ad esternare molta felicità rispetto a questi episodi perché siamo “uomini” e proviamo a non far percepire emozioni l’uno all’altro (ride). Allo stesso tempo, credo sia stata una grande fonte di orgoglio per ognuno di noi.

Per il resto... “come va la vita”? Cosa state combinando?

Tra alti e bassi sta andando tutto molto bene. Siamo in ferie ma stiamo lavorando comunque molto: in quest’ultimo anno abbiamo lanciato nuovi progetti e incrementato l’area commerciale arrivando anche a collaborare con multinazionali presenti in tutto il mondo. A breve uscirà anche il nostro primo libro in collaborazione con una delle case editrici più importanti italiane.

Allo stesso tempo, ognuno di noi sta anche portando dei progetti personali avanti: Marco (in arte Majin) si sta concentrando particolarmente sull’aspetto musicale. Ha fatto uscire parecchi inediti negli ultimi mesi che hanno riscosso un grande successo e che vi consiglio di ascoltare.

Antonio è in “ritiro spirituale”. Al momento è in stagione, come ogni anno, per guardare la gente, scoprire nuovi lati caratteriali per poi portarli sullo schermo dei Frenchmole. Un’occasione per ricaricare le pile della sua creatività e affrontare al meglio una nuova stagione. Oltre questo, so che è in contatto con grandi registi con i quali effettuerà una importante collaborazione.

Infine, ci sono io: oltre ad essere il responsabile marketing e comunicazione dei Frenchmole, sto portando avanti diversi miei progetti personali. E poi c’è l’aspetto musicale: finalmente ho suonato come deejay al Samsara di Gallipoli e ci ritornerò a breve. Sto suonando un po’ in tutta Italia e a breve uscirà, sotto un importante etichetta discografica, il mio primo singolo.

Insomma, stiamo provando a crearci tutti un grande futuro, che Dio ce la mandi buona.