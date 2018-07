"Art_Estate", una giornata dedicata alla Cultura e alla Murgia

La Murgia incontra l'arte: domenica 29 luglio l'associazione Itt asp e il Presidio del libro di Corato organizzano Art_Estate.

L'idea progettuale nasce da tre coratini: Savino di Bartolomeo, Grazia Leuci e dalla compianta Angela Pisicchio. Quest’ultima, già presidente del Presidio del Libro di Corato, per anni è stata protagonista e curatrice di importanti iniziative culturali nel nostro territorio, venuta a mancare pochi giorni fa. A lei è rivolta la dedica speciale degli organizzatori, che insieme a lei, hanno condiviso il sogno di costruire insieme una giornata dedicata alla cultura e alla Murgia.



"Art_Estate porta l'arte in luoghi insoliti, lettura, teatro, musica sulla Murgia coniugandola con il buon cibo, anche per chi gradisce la cucina vegetariana. La serata vuole essere un viver sano socializzante con iniziative per tutte le età. Art_Estate vuole omaggiare una grande donna, con la "D" maiuscola, che ha reso la Cultura strumento di rivoluzione e riscatto sociale. Un esempio di umanità ancora possibile e da perseguire: Angela Pisicchio".

Presidi del Libro racconta e spiega i percorsi proposti in questi termini. "Narrazioni di Murgia rappresenta un viaggio tra immagini, parole, arte e suoni. L'evento è curato dai Presidi del Libro di Corato, rappresentato dalla presidente Anna Maria Montinaro e dedicato alla memoria di Angela Pisicchio che ha ideato questo percorso con fervente entusiasmo e cura dei dettagli, come annotato su suoi taccuini che conservano il segno di una penna forte e sicura”.

La prima tappa del percorso, con Carmen Centrone, Lorena Farucci e Beatrice Gallo, prevede un viaggio tra i testi della tradizione pugliese. Si prosegue con il momento intitolato "Facce da Murgia", alla scoperta di volti, storie e sapori della Murgia con Corrado Palumbo autore dell'omonimo testo edito da Progedit (con la voce di Mariella Sivo e i Donatori di voce). A questo percorso, fa da sfondo la mostra di immagini e oggetti che narrano la nostra Murgia nei suoi aspetti molteplici e suggestivi".

Grande attenzione sarà dedicata ai più piccoli, affinché tocchino con mano l’arte nelle sue forme ed abbiano la gioia di meravigliarsi. Per loro Beatrice Capozza condurrà il laboratorio “Dipinti a piedi nudi”, mentre a concludere l’intero programma saranno Renato Curci e Maria Pia Autorino che porteranno in scena lo spettacolo e laboratorio teatrale, teatro di figura e pantomima “Morsi d’anguria”. Uno spettacolo che trasmette gioia e vitalità oltre ad essere una dimostrazione di abilità nelle arti teatrali, figlia di uno studio decennale nel mondo del clown e delle altre arti sceniche.

Nel novero delle arti non poteva mancare anche la musica. Mino Lacirignola & Jazz Moments, con un raffinato momento musicale condurranno per mano l’ascoltatore in un viaggio tra le sonorità più suggestive, in un intreccio di armonie che si fondono con il meraviglioso paesaggio murgiano.

Un programma, dunque, ricco di iniziative e momenti diversi che spaziano nell'universo artistico toccando ogni sua forma e rappresentazione: dalla narrazione di favole dedicate ai più piccoli a performance teatrali, dalla musica jazz alla pittura fino alla gastronomia.

L’evento gode del patrocinio di: Comune di Corato, Parco Nazionale dell'Alta Murgia e Pro Loco Quadratum. L'appuntamento è alle 18.30 nello jazzo della Masseria Cimadomo a San Magno. Ingresso gratuito.

Il programma

Ore 18.30 - Narrazioni di Murgia

"Le tre civette sul comò", favole pugliesi con la voce delle attrici: Carmen Centrone, Lorena Farucci, Beatrice Gallo

"Facce da Murgia", di e con Corrado Palumbo. Conversazione alla scoperta di volti, storie e sapori della Murgia con la voce di Mariella Sivo e i Donatori di voce (a cura del Presidio del Libro di Corato)

Ore 20.30 - Rotoli di Murgia

Giochi di favole e teatro: con Carmen Centrone e Lorena Farucci

Dipinti a piedi nudi: Laboratorio per bambini a cura di Beatrice Capozza

Ore 21.00 - Sapori Murgiani

Enogastronomia a cura della Bottega dell'Allegria e Ristorante Ver Chef

Ore 21.15 - Musica Itinerante

Mino Lacirignola & Jazz Moments

Ore 23.00 - Teatro sulla Murgia

Morsi d'anguria di Renato Curci - Spettacolo e laboratorio teatrale, teatro di figura e pantomima. Con Renato Curci e Maria Pia Autorino