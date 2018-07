Avvocato e ballerina, Stefania Lotito Fedele gira l'Europa come esperta di diritto tributario

L’unica donna italiana ad aver vinto l’ottava edizione del “Doctoral Seminar on International and Eu Tax Law” è coratina, si chiama Stefania Lotito Fedele. Ha solo 27 anni e, dopo aver frequentato il liceo “Oriani”, si è laureata nell’università di Bari.

Cos'è il “Doctoral Seminar on International and EU Tax Law”?

«È un importante appuntamento annuale organizzato da sette università europee: University of Linz, University of Groningen, University of Bergamo, University of Luxembourg, University of Valencia, Heidelberg University e Catholic University of Louvain. Alle selezioni potevano partecipare tutti i dottorandi di ricerca appartenenti a università europee.

La commissione scientifica esaminatrice ha selezionato i migliori 12 progetti di ricerca realizzati in Europa in materia di diritto tributario europeo ed internazionale. Ai vincitori è stata data la possibilità di presentare e discutere di persona il progetto di ricerca all’interno di ogni università organizzatrice.

Con quale progetto hai partecipato?

«Una ricerca dal titolo “Ne bis in idem principle and double taxation on EU and Italian Tax Law”. L’ho argomentata in inglese, davanti ad una commissione scientifica di matrice europea composta da professori di caratura internazionale e membri della commissione europea. Dei “pilastri” nell’ambito. Ricevere i loro complimenti per me significa tanto.

Una esperienza emozionante, un vero e proprio stimolo intellettivo, un confronto con altri metodi scientifici, con differenti modi di interpretare istituti giuridici. L’anno prossimo mi “toccherà” ripeterla nell’Università di Groningen, in Olanda».

Era la “prima prova” importante?

«Importante sì, ma non la prima. Dopo la laurea del 2015 sono riuscita a vincere il concorso di dottorato di ricerca in diritto tributario dell’Uniba e nel 2017 sono diventata avvocato superando l'esame di Stato.

Mi sono messa alla prova con il lavoro indipendente e, a Livorno, mi sono cimentata nel torneo “Scacco d’Atto” diventando “campionessa in diritto civile”: insieme ai miei colleghi ho vinto delle sfide di retorica e argomentazione forense in diritto civile e penale. Lì la Scuola Forense dell’Ordine di Trani con cui ho partecipato si è classificata prima tra le dodici Scuole d’Italia in gara».

Prossimamente? Cosa c’è in programma?

«A settembre mi trasferirò a Bruxelles, per proseguire la mia ricerca nell’Universitè Catholique de Louvain. Collaborerò con il professor Traversa (docente in General Tax Law, Business taxation, Belgian and European Vat, European and International Tax law) e con il quale avvierò un rapporto di co-tutorato.

È previsto che io resti lì cinque mesi consecutivi, ma il progetto è in fieri, potrebbe servire più tempo.

Quella di Louvain è la prima università europea in ambito di diritto tributario internazionale ed europeo; avrò modo di effettuare alcune ricerche presso l’International Bureau of Fiscal Documentation (Ibfd), il noto centro di ricerca di fiscalità internazionale che si trova ad Amsterdam.

Vorrei ringraziare il Magnifico Rettore dell’Università di Bari, Antonio Uricchio, per avermi sempre spronata a credere in questo percorso, spingendomi ogni giorno a fare del mio meglio e ad andare oltre. Ben oltre tutto ciò che mai avrei potuto immaginare all’inizio di questo percorso.

Il prossimo 7 settembre, in seguito ai riconoscimenti ottenuti durante la presentazione da Linz, terrò una relazione in lingua presso l’Universitè Catholique de Louvain dal titolo “Tax Treaties: a solution to VAT double taxation”. Il 25 e 26 ottobre tornerò in Italia, andrò a Torino, per una relazione da tenere alla “Second Risk Management International Conference”, per la quale sono stata selezionata lo scorso giugno in seguito ad una call for paper bandita dall’Università di Torino».

In tutto ciò, c’è anche la danza...

«Certo, non potrei farne a meno. Classica e contemporanea: una passione innata. Mi accompagna da 21 anni, mi alleno nella scuola Danzarte. Credo abbia contribuito in buona parte alla mia formazione personale insegnandomi il senso del sacrificio, del dovere, della determinazione, dell’attesa, della perseveranza, la bellezza dell’essere umile e riconoscente sempre e comunque».