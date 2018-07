Oggi e domani “La Nota d’Oro”, per la finale arriva Simona Bencini

Tutto pronto per le ultime due giornate della 30esima edizione della “Nota d’Oro”. Ieri a Bisceglie, nella suggestiva location di “Vecchie Segherie ed Altre Storie”, c’è stata la prima semifinale con il primo gruppo di giovani cantanti selezionati dopo l’audizione della settimana scorsa.

La giuria competente ha emesso i suoi verdetti, promuovendo i più meritevoli in finale nelle rispettive categorie: Bimbo d’Oro Baby, Bimbo d’Oro Junior Editi, Bimbo d’Oro Junior Inediti, Nota d’Oro Interpreti e Nota d’Oro Nuove Proposte. Ospiti Kaput Blue e Sama.

Adesso il pubblico e l’organizzatore nonché direttore artistico Aldo Scaringella, instancabile nei suoi tre decenni di attività, attendono il verdetto della seconda semifinale in programma per questa sera in piazza Cesare Battisti. Ci sarà un susseguirsi di promettenti cantanti, con le frizzanti coreografie di “A.c.s.d. Euphoria Dance” di Corato (presente anche domenica sera) e con gli ospiti Kaput Blue, Scuola Mista e Luka Sensi.

Domani la serata finale: tutti i selezionati si contenderanno i numerosi premi in palio e saranno valutati dalla giuria presieduta dal maestro Vince Tempera (responsabile del circuito nazionale dei Grandi Festivals Italiani di cui la Nota d’oro e membro) e con la presenza dell’ospite d’onore, la cantante Simona Bencini (front woman dei Dirotta su Cuba).

Le serate del 21 e 22 luglio inizieranno alle 20 e saranno presentate dalla voce storica della Nota d’Oro, Pierluigi Auricchio, che – per la finale - sarà affiancato dalla presentatrice Cristina Grillo.