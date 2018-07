Taglio del nastro in piazza Di Vagno, il 27 luglio l’inaugurazione ufficiale

Piazza di Vagno sarà inaugurata venerdì 27 luglio 2018 alle 20.30. L’ufficialità della notizia è arrivata dal Comune di Corato.

Al termine dei lavori di rigenerazione sarà finalmente restituita alla cittadinanza la “piazza” che si trova nel cuore del centro antico e che “si auspica sia adottata con cura e rispetto da tutti” scrivono dal Palazzo di città.

“Per l’occasione - proseguono - si è deciso di svolgere in piazza di Vagno, anziché in piazza Abbazia, gli eventi del quinto appuntamento di Gusto Jazz 2018”. In programma il “Corato in tour”, guida emotiva per le vie del centro storico e il suggestivo spettacolo “Musica e Lezioni di volo”.

Nei prossimi giorni sarà divulgato il programma completo della manifestazione.