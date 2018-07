Mostre d’arte a Palazzo Gioia, il Comune alla ricerca delle proposte dei cittadini

Il Palazzo Gioia apre ancora una volta le porte alle mostre d’arte organizzate dai privati. Sul sito ufficiale del Comune di Corato è stata pubblicato un avviso pubblico che invita a manifestare il proprio interesse a realizzare delle esposizioni nel periodo compreso tra il 18 agosto prossimo e il 30 giugno 2019. Le opere si potranno esporre nel chiostro e nel piano nobile.



A firmare l’avviso, oltre all’assessore alle politiche culturali Claudia Lucia Lerro sono il sindaco Massimo Mazzilli e il dirigente Grazia Cialdella.

L’amministrazione comunale ha avviato l’iter «per l’acquisizione di proposte» per stilare «un calendario di qualità che possa essere adeguatamente promosso presso i circuiti nazionali ed internazionali».

I requisiti per candidare le proposte

«I progetti per le attività espositive - si legge nell’avviso del Comune - possono essere presentati da enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni, persone fisiche con o senza personalità giuridica, aventi comprovata esperienza organizzativa nel settore specifico delle mostre d’arte.

Le proposte dovranno riguardare mostre di carattere artistico e culturale di valenza nazionale e/o internazionale per un periodo massimo di tre mesi, eventualmente prolungabile a giudizio dell’Amministrazione».

Come presentare le proposte

«Le proposte, a pena di esclusione, dovranno riportare in maniera esauriente: dati identificativi del richiedente, ragione sociale e statuto, se previsto, curriculum e altra documentazione che illustri adeguatamente l’attività dell’artista/artisti, progetto espositivo (corredato da documentazione visiva) e indicazione dell’eventuale curatore con allegato curriculum.

Il progetto, redatto su carta intestata del proponente con l’indicazione di tutti i contatti necessari, dovrà inoltre riportare: titolo della mostra; concept della mostra (in versione abstract e analitica); specifiche tecniche delle opere; tipologia di allestimento; periodo di preferenza; eventuale piano di comunicazione; eventuale pubblicizzazione catalogo con riferimenti casa editrice ecc. e/o stampa di brouchure, depliant, locandine, manifesti.

Per le mostre da realizzarsi nel periodo dal 18 agosto al 16 novembre 2018, le proposte in forma cartacea dovranno pervenire entro e non oltre il 6 agosto 2018, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Corato, oppure, in forma elettronica, con posta certificata, all’indirizzo di posta elettronica: egov.corato@cert.poliscomuneamico.net; per le mostre da realizzarsi nel periodo dal primo dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 per la candidatura c’è tempo fino al 30 settembre 2018; per esporre dal 15 marzo 2019 al 30 giugno 2019, le proposte dovranno essere consegnate entro e non oltre il 30 settembre 2018.

Bisognerà sempre indicare l’oggetto: “Manifestazione d’interesse - mostre d’arte 2018/2019”».

La valutazione delle proposte

«Ogni proposta sarà valutata dall’amministrazione comunale tramite apposita commissione all’uopo incaricata, in base alla valenza artistico-culturale e all’esaustività delle informazioni riportate nel progetto, nonché alla capacità di attrarre pubblico a livello locale, nazionale, internazionale ed all’interesse per la cittadinanza stessa.

Nel caso in cui il periodo richiesto non fosse disponibile, verranno proposte altre date e qualora si manifestino prioritarie esigenze per attività istituzionali o in presenza di situazioni impreviste che non consentano la utilizzazione dei locali di Palazzo Gioia, l’utilizzo dei locali potrà essere sospeso o revocato. Nello specifico e con riferimento all’utilizzo del chiostro, l’amministrazione si riserva la possibilità di utilizzo dello stesso per l’attuazione di proprie manifestazioni, comunque compatibili con la presenza contemporanea delle opere esposte. Di tanto verrà data comunicazione per tempo all’espositore.

L’Amministrazione, si riserva la possibilità di non dar luogo a nessuna manifestazione, per eventuali impedimenti sopravvenuti, senza che il proponente possa accampare pretese.

Al fine di consentire una migliore conoscenza degli spazi espositivi, è obbligatorio effettuare un sopralluogo da parte del proponente la mostra che risulterà accettata dall’Amministrazione, prima di procedere al relativo allestimento».



Per leggere tutto il testo dell'avviso basta cliccare qui.