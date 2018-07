Uffici comunali in affanno. I dipendenti: «Siamo in 113, dovremmo essere 370»

«Per mancanza di personale questo ufficio rimane chiuso. Rivolgersi all’ufficio centrale di piazza Cesare Battisti». L'avviso, comparso - e poi rimosso - l'altro giorno sulla porta d'ingresso della sede distaccata dell’ufficio anagrafe di via Gravina, conferma ancora una volta l’assoluta necessità del Comune di Corato, come tante altre realtà italiane, di assumere personale.

«Si è trattato di una “chiusura” assolutamente temporanea - spiega il dirigente Grazia Cialdella sul caso di specie - resa necessaria a causa dell’assenza di un dipendente per malattia e dalle necessità della sede centrale: tutti i servizi ai cittadini restano garantiti al piano terra del Palazzo di città».

Il periodo estivo rende più complessa la situazione. «Per legge i lavoratori devono godere del periodo di ferie. La turnazione è stata organizzata in maniera precisa ma, purtroppo, uno dei dipendenti ha avuto un incidente poco prima di tornare in servizio e questo gli ha impedito di riprendere a lavorare». Il cartello, come detto, è stato modificato: «sì, su mia precisa richiesta - conferma il dirigente -. Era giusto specificare che la chiusura è temporanea. Spero che tutto possa tornare alla normalità già la prossima settimana».

Di fatto, comunque, la dicitura «mancanza di personale» risponde ad una verità assoluta.

«Certo, e nessuno di noi ne fa mistero - specifica Grazia Cialdella -. Più e più volte se ne è parlato: questa è una tematica nota, pubblica e affrontata in continuazione in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale».

In servizio ci sono meno di un terzo dei dipendenti previsti.

A riferire i dati - durante un’assemblea svolta nei giorni scorsi, è stato il vicecomandante della polizia locale Giuseppe Loiodice, già al secondo mandato come presidente della Rappresentanza sindacale unitaria. Alla riunione - oltre ai consiglieri comunali e ai rappresentanti dell’amministrazione - erano presenti anche due sindacalisti, Tommaso Lauciello e Luigi Lonigro, entrambi concordi rispetto alle criticità rilevate.

«Ad oggi siamo 113, compreso il segretario generale e i dirigenti. Questi ultimi, da sette - quanti erano i settori di competenza - sono stati ridotti a cinque e poi a tre. Oggi solo uno di loro, il comandante Milillo, ha un contratto a tempo indeterminato. Gli altri due sono in servizio a tempo determinato. Entro la fine dell’anno, con i pensionamenti già annunciati, diventeremo 104. Secondo i parametri nazionali - semplificando i calcoli - dovremmo essere circa 370, un dipendente ogni 131 cittadini. Oggi siamo con una unità ogni 400, mentre a inizio 2019 ci sarà un dipendente ogni 470».

La questione al centro del dibattito politico e amministrativo

L’assemblea è stato «un momento importante di condivisione e dialogo per cui sento di ringraziare sia la maggioranza che l’opposizione - afferma il dirigente Cialdella -. È stato possibile spiegare tutti gli sforzi che si stanno facendo, nonostante i limiti stringenti a cui siamo sottoposti: per le assunzioni abbiamo investito fino all’ultimo centesimo consentito. Il colmo, ovviamente, è avere la possibilità di investire ma essere bloccati dalle direttive nazionali».



«Il disagio è altissimo, agli estremi direi - commenta il consigliere di minoranza Tommaso Loiodice, presente all’assemblea insieme ai colleghi Aldo Fiore e Paolo Loizzo -. Molti dipendenti lo hanno denunciato pubblicamente. Riteniamo che anche le scelte politiche compiute in questi anni siano alla base della situazione attuale. Il sindaco non può esprimersi come se fosse un novello della politica locale: le assunzioni andavano programmate in tempi non sospetti. Sebbene il nostro posto sia tra i banchi dell’opposizione, garantiamo tutta la collaborazione possibile nella ricerca di soluzioni alternative che possano in qualche modo alleviare i disagi».

«Sul fatto che la situazione sia drammatica non ci sono dubbi - afferma Pasquale Pomodoro dai banchi della maggioranza -. Nel 2003 i dipendenti erano 194, oggi sono poco più di 120 (113 secondo il vice comandante della polizia locale, ndr). A chi dice che bisognava intervenire prima non posso che ricordare che qualche anno fa le cose erano diverse».

«Il principio del contenimento della spesa pubblica “strozza” le procedure per le assunzioni - argomenta il sindaco Massimo Mazzilli -. Le lungaggini burocratiche fanno passare troppo tempo da quando un dipendente va in pensione a quando viene sostituito. Se lo Stato permettesse alla Puglia di pareggiare la media nazionale ci sarebbero da assumere circa 8mila persone. Questo potrebbe significare veder tornare tanti giovani pugliesi talentuosi che magari oggi stanno lavorando nel Nord Italia.

Invito tutti ad avviare “il cronometro”: il 17 luglio abbiamo fatto partire le procedure per assumere a tempo indeterminato 14 persone in quattro diversi settori (una per i “lavori pubblici”, 4 di categoria D di cui una unità per la polizia municipale, 7 per la categoria C di cui tre unità per la polizia municipale e 2 operatori ced, categoria B). Gli avvisi saranno pubblicati lunedì sul sito del Comune ma il vero interrogativo è quando sarà concluso l’iter: non dipende da noi ma dalle innumerevoli fasi necessarie. Non possiamo bandire nessun concorso senza aver espletato le procedure di mobilità, volontaria prima e obbligatoria dopo.

Inutile negare che questo crea un doppio problema: da un lato l’assenza della figura professionale in questione e dall’altro l’impossibilità dell’affiancamento tra il dipendente che va in pensione e il nuovo assunto. È un passaggio di consegne importante per agevolare il lavoro degli uffici e renderli sempre più efficienti».

A chi gli ricorda di «non essere un novello della politica locale», Massimo Mazzilli risponde: «io sono sindaco dal 2014 e dal primo momento sto seguendo uno stesso principio: investire tutto il denaro possibile nelle assunzioni. In passato si preferiva bandire i concorsi invece che attivare le mobilità. Il carattere annuale delle norme imposte dal legislatore non ha mai agevolato le manovre di assunzione e la programmazione in tal senso. Nell’ambito dell’Anci sto combattendo perché si stabilisca il principio delle perequazioni assunzionali: i Comuni con un numero di dipendenti inferiori alla media devono poter avere maggiore capacità di stipulare nuovi contratti di lavoro».