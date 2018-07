Rifiuti e trasporto ferroviario, Legambiente ne discute con i senatori coratini

Dopo aver tentato con l’assessore comunale Pasquale Tarricone, Legambiente rilancia e punta ad «interloquire con i parlamentari» rispetto alle problematiche dei rifiuti e del trasporto ferroviario. Invariato l’obiettivo: «cercare insieme una soluzione».

Il circolo cittadino di Legambiente «ha richiesto, e non ottenuto finora, un colloquio con i vertici dell’amministrazione locale sulle problematiche d’interesse collettivo sui temi dei rifiuti e sulla questione dei pendolari legata al disagio ferroviario». Ha seguito «l’ottica di una interlocuzione a 360 gradi, dialogando con tutti i possibili interlocutori istituzionali».

Nei giorni scorsi l’associazione ambientalista «ha inviato una richiesta di incontro ai senatori cittadini Angela Bruna Piarulli e Cataldo Mininno, detto Dino. Piarulli ha immediatamente accordato un incontro, in programma nei prossimi giorni con i membri dell’associazione sui temi indicati.

Vista l’importanza degli argomenti il circolo sta cercando un dialogo ad ogni livello per la soluzione delle problematiche fin qui brevemente e sinteticamente elencate. All’incontro è prevista la presenza dei rappresentanti dei circoli Legambiente di Terlizzi e Bitonto, tutti accomunati dalle medesime problematiche».

Questa azione messa in atto dal circolo di Corato ha la finalità di «generare una fattiva collaborazione con i rappresentanti istituzionali che vogliono collaborare e creare sinergie per il bene comune della comunità. Le attività del circolo non vanno in ferie nel periodo estivo. Sono previste una serie di attività culturali ed ambientali nel periodo di luglio ed agosto fino alla fine di settembre».