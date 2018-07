Tra cavalli e grano, domenica la “Sfilata di carrozze e attacchi d'epoca”

Antiche tradizioni e perfetta armonia dell'uomo con la natura. Così, anche quest’anno, si presenterà alla città la “Sfilata di carrozze e attacchi d'epoca” organizzata dalla Pro Loco Quadratum grazie all’instancabile socio Vito Scatamacchia.



Giunta alla sua 25esima edizione, la manifestazione domenica 22 luglio porterà a Corato tanti partecipanti provenienti da altre città pugliesi. Si raduneranno tutti intorno ad un tema preciso: "La trebbiatura".

Per informazioni e per partecipare è possibile rivolgersi al 368.510342 (Vito Scatamacchia) oppure scrivere alla mail info@prolococorato.it.

Il programma

Ore 08.00: raduno dei partecipanti in Via Sant'Elia;

Ore 10.00: partenza della sfilata dal piazzale via Sant'Elia verso via Palermo, via Gravina, viale IV Novembre, viale Diaz, viale Cadorna, viale Fieramosca, viale Vittorio Veneto. Rientro da via Gravina.

Ore 14.00: nel Parco Comunale, zona food riservata ai partecipanti;

Ore 17.00: nel piazzale via Sant'Elia "Il rito della trebbiatura".