I giovani coratini alle “Olimpiadi dei Forum 2018”

Per la prima volta il forum dei Giovani del Comune di Corato prenderà parte alle Olimpiadi dei Forum, giunte quest’anno alla quarta edizione. L’iniziativa si terrà nella località di Sant’Angelo a Cupolo e nelle sue frazioni Pastene e Perrillo in provincia di Benevento, dal 20 al 22 luglio.



La manifestazione rappresenta un momento di aggregazione e socializzazione tra le varie realtà giovanili utilizzando come mezzo lo sport declinato in diverse attività.

Per i partecipanti è un’occasione di arricchimento degli orizzonti culturali di conoscenza delle risorse del territorio meridionale, di incontro e collaborazione tra i Forum partecipanti.

In rappresentanza del Forum di Corato parteciperanno Felicia Valeria Ardito, Luisa De Palma, Luisantonio De Palma, Grazia Lobascio, Michelamaria Vangi, Valerio Olivieri in qualità di segretario del Forum e Davide De Palo come vicepresidente.

«La partecipazione del Forum dei Giovani coratino a queste Olimpiadi dei Forum è una bellissima sorpresa e non posso che salutarla con grande piacere - afferma l'assessore alle politiche giovanili Luigi Menduni - visto, tra l'altro, il grande valore aggregante dello sport per i giovani.

Questa nuova vitalità del nostro Forum si sposa con le azioni di politiche giovanili del mio assessorato ed il dialogo costante con questo importante ente comunale di rappresentanza giovanile. Avanti così».

Commenta così il vicepresidente del Forum Davide De Palo: «è un grande piacere per noi partecipare a questo appuntamento giunto alla sua quarta edizione e ci auguriamo vivamente che la presenza dei giovani di Corato a questa manifestazione possa esserci anche nei prossimi anni.

Lo sport è un mezzo importante per creare comunità e contatto tra le varie realtà nazionali dedicate ai giovani, durante queste giornate non mancheranno, infatti, contatti con i referenti dei Forum dei Giovani partecipanti per confrontarsi su tematiche comuni e magari realizzare qualcosa di interessante ed interattivo portando la voce dei giovani coratini anche fuori dalle porte della nostra città».

«Nella prospettiva di incrementare il processo di integrazione delle nuove generazioni» il Forum di Corato auspica «una più numerosa presenza di giovani per il futuro all’interno di esso». Durante le tre giornate i membri del Forum dei Giovani documenteranno la loro partecipazione con foto e video sulla pagina Facebook del Forum dei Giovani Comune di Corato.