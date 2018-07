Questa mattina in piazza Aldo Moro a Bari, proprio di fronte alla stazione, è stata scoperta una targa in memoria delle vittime del disastro ferroviario sulla linea Andria-Corato del 2016.

«Il 12 luglio è una data durissima per noi da ricordare» ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, presnete alla cerimonia insieme ai sindaci di Corato e Andria e ad alcuni familiari delle vittime.

«Nei prossimi giorni comincia il processo che, tempestivamente, la procura di Trani, ha istruito. In quella sede cercheremo delle risposte alle tante domande dei familiari delle vittime che si chiedono come sia stato possibile che in una tratta regionale che da decine e decine di anni si faceva senza problemi, si sia verificato uno dei più gravi incidenti della storia italiana e non solo pugliese. Questo evidentemente costituisce per noi un monito alla responsabilità.



Tutti indipendentemente dal loro ruolo - ha aggiunto - devono fare il proprio lavoro ogni giorno con grande attenzione e con grande cautela soprattutto pensando prima di tutto alla sicurezza delle persone. Mi auguro che questa data, così drammatica, rimanga nella mente dei pugliesi come la data della responsabilità».