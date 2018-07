Più controllo nella villa comunale, da oggi "in servizio" le associazioni di volontariato

Una presenza costante, che sia punto di riferimento per i cittadini che frequentano gli spazi all’interno della Villa Comunale. Partirà oggi - mercoledì 11 luglio - e durerà per due mesi (fino a fine agosto) in maniera sperimentale, l’opera di supporto all’amministrazione comunale offerta da alcune Associazioni di Volontariato presenti in Città, in base ad un accordo scaturito da una serie di incontri con l’assessorato e il settore polizia locale, per fornire la loro azione istituzionale in un luogo molto frequentato e gradito dai cittadini.



«Abbiamo chiesto alle associazioni di volontariato presenti in Città di poterci affiancare e prestare la loro azione sociale sempre nell’ambito delle loro attività istituzionali – spiega il Sindaco, Massimo Mazzilli - per presidiare nelle ore serali l’area della villa comunale, molto frequentata da visitatori, famiglie e bambini, soprattutto in questi mesi estivi, che potranno vedere nella presenza dei volontari un importante punto di riferimento. È probabile che nei prossimi mesi questo tipo di servizio venga esteso anche ad altre zone della Città. In questa occasione voglio ringraziare sia le associazioni che gli uffici dell’assessorato che sono riusciti in breve tempo a mettere in piedi questa importante collaborazione, con un calendario preciso di turnazioni».

«Abbiamo registrato la disponibilità delle associazioni Ali Del Soccorso, Croce Bianca Coratina, Confraternita delle Misericordie di Corato, Guardie Ambientali e Res Corato a collaborare con l’amministrazione comunale: si tratta di una sperimentazione, in vista di un eventuale vero e proprio protocollo d’intesa – aggiunge l’assessore alla Polizia Locale, Pasquale Tarricone - che valuteremo al termine di questi due mesi programmati. Ogni giorno, da mercoledì 11 Luglio a domenica 1 settembre, dalle 19 alle 22 saranno presenti in Villa due volontari, riconoscibili dalle divise, che presidieranno l’area all’interno dei giardini».