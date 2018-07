Cambia il Piano regionale dei rifiuti, Legambiente chiede un incontro all’amministrazione

Il Piano regionale dei rifiuti è stato aggiornato e Legambiente, pensando alla situazione della raccolta dei rifiuti integrata e consorziata con gli altri comuni ed alle varie problematiche annesse, lunedì scorso ha protocollato un’istanza per richiedere un incontro con il sindaco Massimo Mazzilli e l’assessore all’ambiente Pasquale Tarricone.



L’associazione ambientalista «lo ritiene utile per approfondire le problematiche e per chiedere ulteriori aggiornamenti sull’impegno che l’amministrazione locale ha posto in essere nelle funzioni dell’ente locale». Non si esclude la presenza di alcuni rappresentanti del circolo di Terlizzi.

La richiesta è resa pubblica ai cittadini sul sito www.legambientecorato.it e agli organi d’informazione «all’insegna della trasparenza e della partecipazione». L’associazione inoltre «ha già richiesto un incontro con l’assessore all’ambiente Pasquale Tarricone sul tema del trasporto ferroviario, ma finora non ha ottenuto risposta».