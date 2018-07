Al Corato Open Space “In vino veritas”

Fa tappa a Corato “In vino veritas”, la quarta webserie del regista ruvese Michele Pinto che omaggia la terra di Puglia esaltando il rito della vendemmia e il valore del vino.

Sabato 14 luglio, alle 20.00, il Laboratorio Urbano - Corato Open Space (viale Ettore Fieramosca 169) ospita la proiezione della serie prodotta da Morpheus Ego, in collaborazione con la Cantina Grifo di Ruvo di Puglia, e vincitrice del Premio del Mediterraneo al Sicily Web Fest.

La proiezione arriva dopo l’anteprima nazionale dello scorso 10 giugno a Ruvo di Puglia, e le successive proiezioni sul territorio che hanno registrato notevoli partecipazioni di pubblico e positivi apprezzamenti.

Seguirà la proiezione un dibattito condotto da Francesco Martinelli, maestro formatore, attore, regista e direttore artistico del Centro di Orientamento ed Educazione Teatrale (Coet) di Corato.

La webserie di Michele Pinto, attivo da oltre 20 anni nel campo della didattica dell’immagine e dello storytelling webseriale, omaggia la terra di Puglia, rendendola coprotagonista della narrazione, esaltando il tradizionale rito della vendemmia e il valore del vino dal punto di vista economico, sociale e religioso nella storia della nostra terra.

È stata premiata lo scorso 30 giugno nella quarta edizione del Sicily Web Fest, a Gibellina, meritando - fra 117 opere in concorso - il Premio Speciale del Mediterraneo dedicato alle opere audiovisive che mettono in luce la cultura e il territorio del Mare Nostrum.

“In vino veritas”, conduce, in circa mezz’ora di narrazione, in un percorso suggestivo, sensoriale ed iniziatico alla scoperta del culto della vendemmia che giunge sullo schermo poetizzato e sublimato da danza, musica, incantevoli immagini e narrazione, rendendo quasi possibile far avvertire l’odore del vino, sensuale, avvolgente e inebriante.

Scritto a quattro mani da Pinto e dal terlizzese Raffaele Tedeschi - già voce della “Municipale Balcanica”- il progetto filmico si avvale dell’interpretazione dell’attore giovinazzese Fabrizio Fallacara – già presente nelle precedenti pluripremiate webserie della Morpheus Ego, “Bishonnen” e “Project M” – il molfettese Francesco Tammacco - co-sceneggiatore con Pinto di “Project M” - l’attrice terlizzese Serena De Sario, con la collaborazione della danzatrice ruvese Mimma Di Vittorio e la partecipazione straordinaria del piccolo Marco Mastropirro.

Emozionante, impulsiva e schietta, “In vino veritas” è come una bottiglia di vino rara e preziosa stappata in una speciale occasione: ne scaturiscono sensazioni che innescano intuizioni che, il flusso delle parti recitate, dell’interpretazione degli attori, delle metafore e dei dialoghi, riprendono e dilatano per aprire passaggi segreti nell’universo del cuore.

Nel vino pulsano le vene della terra, quel vigore e quella forza ciclica di generazioni che l’hanno amata, ma anche piegata e spesso tradita, quel Creato di cui Dio ci ricorda che siamo servitori e non padroni e di custodire e proteggere prima che sia troppo tardi.

Con “In vino veritas” la Morpheus Ego conferma la sua peculiare caratteristica stilistica che mette al centro la terra di Puglia come immancabile protagonista d’eccellenza: un ennesimo atto d’amore verso questa terra e le sue straordinarie ricchezze.