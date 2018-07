“Komorebi”: sport, arte e musica per ricordare Francesco Ludovico Tedone. Il programma

Celebrare la bellezza e la vitalità per tenere vivo il ricordo. È la scelta che anche quest’anno ha fatto l’associazione Francesco Ludovico Tedone organizzando la terza edizione di “Komorebi”, in programma per giovedì prossimo nella villa comunale.



Gli amici e i parenti della giovanissima vittima coinvolta nell’incidente ferroviario avvenuto il 12 luglio di due anni fa sulla tratta Andria – Corato stanno portando avanti questa iniziativa pensata proprio come evento commemorativo.

«Francesco – scrivono - era tornato da un anno di studio in Giappone il giorno precedente dell’incidente. Era carico di sogni e aspettative.

La manifestazione si chiama “Komorebi” non a caso: questa è infatti una parola giapponese che significa “la luce del sole che filtra attraverso i rami degli alberi”, ed è proprio la luce di Francesco che vogliamo far filtrare attraverso il mondo. Komorebi è un invito a tutti ad imbracciare le uniche armi possibili per contrastare la morte: passione, arte, musica, vita.

Il 12 luglio, dalle 15.30, in villa sarà possibile assistere a tornei sportivi, mostre fotografiche e artistiche, estemporanee, hip hop jam ed esibizioni musicali e coreografiche. Non mancherà, ovviamente, il buon cibo».

Il video e le foto dell'edizione 2017: per rivedere le immagini basta cliccare qui.

Il programma completo della terza edizione di “Komorebi”:

Dalle 15.30

Torneo di Minibasket (Nuova Matteotti Corato)

Dimostrazione Rugby (Rugby Corato Asd)

Torneo di Pallavolo (Asd Polis)

Dimostrazione Boxe (Habachi Boxe)

Estemporanea di scultura

Banchetti espositivi

Hip Hop Jam & Breaking Cypher

Writing Free Space

Dalle 16.30

Esibizione di Danza Teatrale (Cap Nicolaus)

Torneo di Scacchi (I.C. Tattoli – De Gasperi)

Cosplay

Dalle 18.30

Spettacolo di Ginnastica Artistica (Gym Progression)

Mostra fotografica

Mostra d’arte

Estemporanea di pittura

InstallazioniEsibizioni musicaliEsibizioni di danzaIl tutto coronato da banchetti di gelato, finger food e, soprattutto, sushi.