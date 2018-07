“Giornata della prevenzione”, Onda d'urto: «Abbiamo bisogno di professionisti e aziende»

Torna la “Giornata della prevenzione”. Ad organizzare la terza edizione è l'associazione Onda d'urto uniti contro il cancro unlus.



«Visti i risultati raggiunti nelle scorse edizioni, contiamo di ampliare il servizio offerto. Per farlo abbiamo bisogno di collaborazioni di professionisti e aziende virtuose locali, che vogliono sposare il nostro progetto» scrivono dalla segreteria della onlus.



Per questo motivo martedì 10 luglio alle 18.00, nella sala verde del Comune di Corato, è in programma la conferenza stampa di presentazione della manifestazione che si terrà il 22 e il 23 settembre nella villa Comunale di via Sant’Elia.