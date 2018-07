Da Rino di Trani a Claudio Amorese, cambia il presidente del Lions Club Castel del Monte Host

Come ogni anno a partire dal primo luglio cambia il direttivo dei Lions Club e quindi anche del Castel del Monte Host.



La presidenza tenuta nell’anno passato dallo Spinazzolese Rino di Trani, passa al coratino Claudio Amorese, che sarà coadiuvato dal segretario Michele De Benedittis, dal cerimoniere Michele Mastrodonato e dal tesoriere Natalino Petrone oltre a tutti gli altri componenti del direttivo e i soci.

Il Castel Del Monte Host si compone di circa 40 unità ed opera sui territori di Corato, Andria e Spinazzola sin dal 1978. Il 2018 è, pertanto, il suo 40esimo anno di attività.

I Lions sono la più grande organizzazione di club di assistenza del mondo, con oltre 46mila club e più di un milione e 400mila soci.

Coerentemente con gli obiettivi del Lions Club International, il Castel del Monte Host opera sul territorio servendo la propria comunità con l’obiettivo di migliorarla.

Supporta costantemente le associazioni di volontariato, le persone in condizioni di svantaggio e organizza meeting e seminari nelle tre città in cui opera. È particolarmente presente nelle scuole dove organizza incontri con gli studenti delle scuole medie e superiori finalizzati a diffondere la cultura della prevenzione dei tumori e della sicurezza stradale, cui si aggiungeranno quest’anno incontri finalizzati alla comprensione e al superamento del disagio psicologico generato dalla società contemporanea, specialmente sugli adolescenti.

«Un buon Lions non esita mai a mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie risorse quando sa che il suo intervento può contribuire a migliorare una situazione particolare o la propria comunità in generale, per questo tutti noi del Castel Del Monte Host al di là dei programmi siamo sempre pronti ad intervenire e collaborare per risolvere situazioni critiche o di emergenza».

Per rimanere informati sulle attività del Castel Del Monte Host è possibile visitare il sitowww.lionscasteldelmontehost.it, la pagina facebook lionscasteldelmonte e il canale youtube Lions Castel Del Monte Host.