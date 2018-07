Secondo anniversario della strage dei treni, il 12 luglio il vescovo celebrerà la messa in piazza

In occasione del secondo anniversario del disastro ferroviario del 12 luglio 2016, l’amministrazione comunale di Corato intende ricordare quanti in quel giorno persero la vita ed esprimere vicinanza a quanti ne rimasero coinvolti. Alle 19, nel piazzale antistante la Stazione delle ferrovie del Bari Nord già intitolato alle “Vittime dell’incidente ferroviario del 12 luglio 2016”, si terrà un breve momento di preghiera.



A seguire, alle 19.30, in piazza Cesare Battisti sarà celebrata una Santa Messa di suffragio, alla presenza dell’Arcivescovo mons. Leonardo D’Ascenzio e del Vicario Zonale don Peppino Lobascio.

«Quella del 12 luglio 2016 è una data che la nostra comunità non potrà e non dovrà mai dimenticare - dice il sindaco di Corato, Massimo Mazzilli - ed è per questo che dopo aver intitolato il piazzale antistante la Stazione Ferroviaria a quelle vittime innocenti in occasione del I anniversario della strage, vogliamo ancora rendere omaggio a quelle vite perdute, condividendone insieme il ricordo».