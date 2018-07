Simona Bencini in città per “La Nota d’Oro”

“La Nota d’Oro” si prepara a festeggiare il suo trentennale ufficializzando l’ospite d’onore che sarà presente in piazza Cesare Battisti il 22 luglio, in occasione della serata finale.



L’organizzatore e direttore artistico Aldo Scaringella ha scelto la cantante Simona Bencini, front woman dei Dirotta su Cuba, per impreziosire i 30 anni di presenza nel territorio del suo festival canoro.

Simona Bencini - che ha fatto apprezzare la sua voce in famose canzoni come “Gelosia”, “Solo baci”, “Liberi di, liberi da” e a Sanremo - da solista si è esibita insieme a colleghi del calibro di Stefano Bollani, Irene Grandi, Pacifico, Elisa ed ha duettato con Claudio Baglioni, Renato Zero, Massimo Ranieri, Mario Biondi.

“La Nota d’oro” sarà quindi anche un’occasione per ascoltare la sua bellissima voce. Simona Bencini sarà componente della giuria della finale insieme ad altri esperti del settore: la presidenza della giuria come sempre sarà affidata al maestro Vince Tempera, responsabile musicale del circuito nazionale dei GFI-Grandi Festivals Italiani di cui fa parte anche “La Nota d’oro”.

La 30esima Nota d’Oro, con il patrocinio del Comune di Corato è inserita nel cartellone dell’estate. Sarà presentata da Pierluigi Auricchio, che tra le altre cose intodurrà anche le coreografie a cura di Euphoria Dance Corato.

Tutte le date in programma

Il 13 luglio l’Audizione Live si terrà a Bisceglie presso le Vecchie Segherie. Stessa location per la prima semifinale del 20 luglio che vedrà ospite il cantante Kaput Blue. Il 21 e il 22 luglio ci si sposterà a Corato rispettivamente per la seconda semifinale (con ospiti il cantautore Luka Sensi il giovanissimo Kaput Blue e la Scuola Mista vincitori della Nota d’Oro 2017 e della finale dei Grandi Festivals Italiani sezione Nuove Proposte) e la finale in piazza Cesare Battisti.