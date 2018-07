Piazza XI Febbraio, il comitato: «Il Comune potrà dire che le opere sono conformi alla normativa?»

«Sabato ci verrà consegnato il cantiere di piazza XI febbraio». È quanto ha riferito, ieri mattina in conferenza stampa, il sindaco Mazzilli, in merito ai lavori in corso nello slargo oggetto di riqualificazione.



Ma, nonostante le opere siano ormai quasi completate (dopo essere state interrotte per circa due mesi a causa dei sigilli posti dallo Spesal), il comitato di residenti continua a manifestare la propria disapprovazione.

Nei giorni scorsi il rappresentante di quartiere ha inviato a una lunga serie di indirizzi - tra cui il sindaco, la giunta, il dirigente del settore lavori pubblici e tutti i consiglieri comunali - una relazione tecnica redatta dal perito Giuseppe Gadaleta nella quale - si legge nella lettera inviata a Palazzo di città - sono descritte «criticità funzionali e non conformità delle opere rispetto alle norme vigenti».

«Sia della relazione tecnica che della contestuale richiesta di incontro - scrive il comitato - ad oggi non abbiamo ricevuto alcun riscontro ufficiale. Ci chiediamo, quindi il dirigente del settore lavori pubblici potrà concedere la conformità delle opere a completamento definitivo della piazza?».

«Il responsabile unico del progetto - aggiunge il perito Gadaleta - ad ultimazione dei lavori potrà attestare con un atto formale che le opere eseguite sono conformi alla vigente normativa in materia di costruzione e adeguamento delle strade e a quella connessa alla circolazione e sicurezza stradale?

Il Comune di Corato, ente proprietario della strada, potrà emanare una ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale con opere eseguite "oggi" non conformi a quanto suddetto? Gli enti Proprietari delle strade con le ordinanze non possono violare quanto stabilito dal codice della strada e dalle norme vigenti connesse ad esso».